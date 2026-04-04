El Atlético Astorga cae frente al Lealtad víctima de una mala primera parte y de un árbitro nefasto

ATLÉTICO ASTORGA 3

Llamazares; Jony (Ribeiro, min 46), Manso (Cervero, min 46), Jesu, Sellés; Albertín, Sekou (Canito, min 46), Ivi Vales (David Álvarez, min 59), Ceínos, Ayoub (Mario Sánchez, min 83), y Adri Álvarez.

LEALTAD 4

Junquera; Riki, Palomeque (Saza, min 72), Mateo González, Ramón (Enol González, min 51); Yerpes, Omar Hernández (Marcos, min 72), Mateo Arellano, Nico (Pesquera, min 58); Baba y Jaime (Luisen, min 72).

Goles: 0-1, min 35: Jaime; 0-2, min 41: Nico; 0-3, min 45: Omar Hernández; 0-4, min 58: Jaime; 1-4, min 60: Cervero; 2-4, min 66: Albertín; 3-4, min 72: Jesu. Árbitro: Gonzalo López Romera (Comité Navarro). Un desastre. Le queda grande la categoría. Recital de tarjetas amarillas a Sekou, Jony, Adri Álvarez, Canito, David Álvarez, el entrenador José Luis Lago y a Jesu (2, expulsado en el minuto 90). Y a los visitantes Jesús Sánchez y Marcos Blanco. Roja al local Sellés (min 63). Incidencias: Estadio La Eragudina de Astorga, Cerca de 600 espectadores. Una mala primera parte y un árbitro desastroso allanaron el camino a un casi descendido Lealtad para imponerse por 3-4 a los maragatos a los que se les anuló un gol de manera incomprensible.

Cuando un árbitro se convierte en protagonista de un partido, y además para mal, es para analizarlo. Y en La Eragudina el juez que debía impartir justicia deportiva fue esta vez el que dinamitó el encuentro entre el Atlético Astorga y el Lealtad que acababa con polémico triunfo visitante por 3-4 y tensión en el túnel de vestuarios.

Si bien hay que decir que parte de la culpa del resultado la tuvo el plantel maragato que durante los primeros 45 minutos no compareció.

Discreto, errático, con numerosos fallos y bajo de intensidad el Atlético Astorga fue en los primeros 45 minutos una caricatura de ese equipo solvente que esta temporada ha demostrado, incluso ante los rivales denominados 'grandes' que tiene sitio en la categoría. No daba una a derechas. Y si a eso se une la actuación arbitral la puerta al Lealtad para intentar quemar su última nave con la que evitar o al menos aplazar el desenlace del descenso se abría de par en par.

A los 6 minutos Jaime tuvo una clara ocasión que solo ante el portero enviaba alto. Cinco más tarde era Llamazares el que a bocajarro desbarataba con una gran intervención una ocasión que iba directa a gol.

Avisaba el Lealtad y el Atlético Astorga seguía dubitativo cuando a los 35 minutos en una jugada que nacía por la banda izquierda del ataque asturiano un fallo en la cobertura y una mala salida de Llamazares permitían, tras tocar el balón en la mano de un ataqcante que el árbitro no sancionaba en una doble acción de Jaime de cabeza que enviaba el balón al fonde lo de las mallas. Era el 0-1.

Parecía solo un patinazo momentáneo pero la cosa iba a complicarse cuando a los 41 minutos un fallo en la marca permitía a Nico Pereira desde fuera de área que armase su pierna para lanzar un chut que acababa en el fondo de las mallas locales. 0-2 y todas las alarmas encendidas. Pero la reacción de los verdes no llegaba y ya con el tiempo cumplido la herida se hacía más grave con otro lanzamiento lejano con fallo de marcaje incluido. Y con el 0-3 que firmaba Omar Hernández.

Menos mal que llegaba el descanso.

Tras el paso por vestuarios Lago daba entrada a tres jugadores como Ribeiro, David Álvarez y Cervero que iban a dar otro aire al partido. Lo demostraban las dos acciones seguidas de Ivi Vales y Canito a los 52 y 53 minutos.

Pero no era la tarde del Atlético Astorga y en otro fallo de los locales Jaime ponía el 0-4 en el marcador en el minuto 58.

Todo parecía sentenciado pero los locales en un arresto de fuerza y pundonor sacaron a relucir su casta y Cervero en el minuto 60 lograba acortar distancias en una jugada que el delantero finalizaba tras un barullo en el área visitante.

El gozo en un pozo porque tres minutos más tarde el árbitro en su concierto de silbato a lo largo de toda la tarde se 'inventaba' una dura entrada que no fue de Sellés que acababa con el defensa expulsado. Con uno menos la remontada era ya una quimera. O no tanto.

Porque a los 66 minutos Albertín en una contra que acababa en un pase de Ceínos situaba el electrónico en 2-4. Y Jesu en el 72 en el 3-4. La gesta era posible.

Incluso se cantaba a los 76 minutos con un gol que daba el árbitro primero y que luego anulaba a instancias de su asistente por una mano que nadie vio. Ni el colegiado al principio.

El partido estaba loco y cualquier cosa podía pasar. Los locales, a pesar de contar con uno menos, lo intentaron hasta el final pero una doble amarilla a Jesu en los compases definitivos cortó de raíz sus aspiraciones.

Derrota que deja a los locales con menos opciones de aspirar a una plaza mejor y que incluso les obliga a sumar al menos cinco puntos más para no tener posibles apuros y que aplaza la defunción de un Lealtad al que solo un milagro puede salvar del descenso. Eso sí, esta vez en Astorga fue capaz de sumar tres puntos.

Para los maragatos lo peor además de la derrota fueron las expulsiones y las amarillas que van a diezmar al equipo para su próximo envite liguero en Santander frente al Rayo Cantabria donde José Luis lago deberá hacer encaje de bolillos, especialmente en la defensa.