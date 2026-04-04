El Ademar León busca el dominio ante el Huesca

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar recibe en el Palacio de Deportes (12.30, Teledeporte) al Bada Huesca, penúltimo clasificado de Asobal. A priori, un partido que se puede dominar desde el principio y tener un día plácido para la afición. Además los maristas pueden buscar recortar a los de arriba, que han tenido esta jornada duelos directos saldados con empates (Granollers 24 — Logroño 24 y Bidasoa Irún 34 — Bathco Torrelavega 34).

Para el duelo contra el conjunto altoaragonés, el preparador local Luis Puerta cuenta con las bajas del lateral derecho Edu Fernández y el central y capitán, Rodrigo Pérez, mientras que el lateral diestro sueco, Oscar Lindqvist, es seria duda a causa de un fuerte esguince de tobillo que sufrió ante el Nava segoviano en la última jornada y que le impidió disputar prácticamente toda la segunda mitad.

Además, el iraní Saeid sigue con permiso del club para ausentarse debido a la situación que está aconteciendo en su país y la manera en que ello le está afectando anímicamente, como no podía ser de otra manera. Por lo que esto conllevará que Álvaro Pérez vuelva a ser el elegido para jugar de inicio. Marcos García Peñacoba, internacional júnior por España, esperará su oportunidad en el banquillo.

Luis Puertas, ha destacado de próximo rival que posee «un juego muy directo y vertical, lo que les convierte en incómodos si son capaces de imponer su estilo». El técnico leonés considera que el conjunto oscense destaca tanto por «el juego uno contra uno en el que es capaz de desequilibrar, unido con el arma de su lanzamiento exterior; y, como una de las claves, su conexión con el pivote, Artur Parera, que es muy móvil y complicado de detectar, y por tanto detener».

Respecto a nombres propios, al margen del anteriormente citado, el entrenador del equipo marista también puso el foco en otros jugadores de la plantilla de Nolasco como Nacho Suárez, Oscar García o el lanzador cubano Frank Cordiés, su máximo goleador.