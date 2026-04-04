De la Barrera: «Vamos a competir contra todos. Nos podemos ir al hoyo, pero nos van a tener que liquidar»

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, afirmó al final del encuentro después de la vuctoria ante el Real Valladolid (2-1): «Vamos a competir contra todos. Nos podemos ir al hoyo pero nos van a tener que liquidar».

Sobre la lesión del atacante brasileño Lucas Ribeiro y la entrada en el campo de Diego Collado, De la Barrera explicó: «Collado saltó al campo para que atacara espacios». Y la realidad es que Collado se convirtió en un revulsivo para su equipo.

El técnico gallego prefiere no referirse a la salvación de la categoría y sí en semana a semana: «Vamos a seguir partido a partido y solo pensamos en el próximo rival».