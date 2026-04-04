Fran Escribá: «Fuimos muy poco inteligentes en el campo y jugamos mal»

El técnico del Real Valladolid, Fran Escibá, aseguró tras la derrota: "Estoy muy descontento. El día que más. Ni generamos ni fuimos inteligentes».

A continuación, explicó cómo fue el partido: «Hasta el gol del rival el partido era plano. Más tarde, metimos balones por dentro, pero ellos eran fuertes. No hicimos lo que pedíamos. Teníamos que poner ocho centros de cada banda y no lo hicimos. Nos mostramos muy poco inteligentes y jugamos muy mal. No fuimos capaces de leer el partido».

Como conclusión, recalcó: «El partido durante los últimos minutos pedía ir por fuera y poner centros. Me equivoqué al quitar a Latasa porque los delanteros no estuvieron en el área».