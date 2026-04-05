Chacón: "La clave de la Cultural Leonesa es insistir"

Luis Chacón (Puentedeume, 2000), autor del gol de la victoria el sábado ante el Real Valladolid (1-0), se refiere a la mejora de su capacidad ofensiva de los últimos encuentros: «La clave es insistir y confiar en su fútbol", según manifiesta.

El jugador gallego, cedido por el Deportivo por segunda temporada consecutiva en las filas culturalistas, es el máximo realizador del conjunto leonés en la actual temporada, con siete dianas en su cuenta particular. Manu Justo, por su parte, lleva cinco tantos en Liga en el actual curso deportivo. Lucas Ribeiro, Diego Collado e Iván Calero tienen tres goles cada uno, Rafa Tresaco y Paco Cortes (ya en el Levante de Primera División) con dos y a los que hay que sumar con uno cada uno Matía Barzic, Thiago Ojeda, Rubén Sobrino, Roger Hinojo y Pibe (FC Aktobe en la actualidad), además del gol en propia puerta del jugador del Burgos Córdoba en el choque que abrió la Liga con contundente derrota de la Cultural por 5-1, para así redondear los 31 goles a favor que atesora el conjunto leonés, con 55 tantos encajados en las 34 jornadas disputadas de Segunda División.

Chacón reconoce tras partido disputado frente al Real Valladolid que se encuentra «encantado» con la propuesta que pretende el técnico coruñés, Rubén de la Barrera, y donde se encuentra, afirma, «con libertad y sintiéndome importante», al actuar en una posición de ataque un tanto indeterminada, buscando su versatilidad y capacidad para mostrar su olfato realizador llegando desde la segunda línea o más cerca de portería.

A pesar del triunfo, que rompía una sequía de victoria de más de cuatro meses, el jugador de Puentedeume mantiene que el equipo tiene que «mantener la cabeza, porque sabemos dónde estamos», pero está convencido de que las matemáticas aún dan opciones para la permanencia.

Por ello, apuesta por hacerse fuertes en el Reino de León y repetir en los próximos encuentros el ambiente vivido en el duelo autonómico ante el conjunto vallisoletano «porque también lo que pasa en el campo se reproduce en la grada y al revés y todos juntos, con el mismo ambiente, nos pueden llevar en volandas para hacernos más fuertes en el Reino», expresa.

Entre las claves del triunfo ante el equipo de Fran Escribá, el goleador culturalista destaca la capacidad para «estar muy bien con el balón y evitar pérdidas, con salidas limpias del balón y manteniendo una consistencia defensiva que también es muy importante», remata.

- El jugador gallego cedido por el Deportivo es el máximo realizador del conjunto leonés con siete goles en su cuenta



- «El equipo tiene que mantener la cabeza porque sabemos dónde estamos», consciente de que las matemáticas dan opciones