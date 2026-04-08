La importancia para la Cultural Leonesa de no encajar gol

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hay una antigua máxima del fútbol, pero que podría aplicarse a otros ámbitos de la vida que dice que «si no puedes ganar, el mejor resultado es no perder»; y en el mundo del balompié eso significa empatar, siendo la manera más simple de no caer derrotado la de no encajar ningún gol del equipo contrario.

El problema para la Cultural esta temporada 2025-2026 es que solo en siete ocasiones de 34 duelos disputados se ha mantenido el equipo imbatido: en la jornada cuarta, el 9 de septiembre de 2025, en un 0-0 en casa contra el Leganés; en la jornada séptima, el 28 de septiembre de 2025, en una victoria por 0-1 contra el Valladolid en Zorrilla; en la jornada octava, el 6 de octubre de 2025, en un 0-0 en casa contra el Albacete; en la jornada décima, el 18 de octubre de 2025, en una victoria por 0-5 contra el Zaragoza en el Ibercaja Estadio; en la jornada decimocuarta, el 17 de noviembre de 2025, en una victoria por 1-0 contra el Málaga en el Reino de León; en la jornada vigesimosexta, el 14 de febrero de 2026, en un 0-0 en casa contra el Zaragoza; y en esta última jornada trigesimocuarta en la victoria por 1-0 contra el Valladolid.

La victoria en el derbi autonómico ha sido el primer partido sin recibir gol que ha logrado el actual inquilino del banquillo culturalista Rubén de la Barrera. Raúl Llona, el técnico del ascenso desde Primera Federación y que se quedó hasta la jornada sexta de la actual temporada obtuvo en su cuarta fecha estrenar el casillero de puntos y dejar invicta la portería.

Su sucesor en el cargo, el Cuco Ziganda, logró el objetivo a la primera, en el estreno en Zorrilla en el duelo de máxima rivalidad de la primera vuelta ante los vallisoletanos, logrando también la victoria con el único tanto de Diego Collado. Si no ha habido una constante en el banquillo, donde si la ha habido es en la portería, con Edgar Badia siendo indiscutible para los tres preparadores, si bien es cierto que Miguel Bañuz disfrutó de jugar los encuentros de Copa del Rey.

El problema actual para la Cultural es que, por el devenir de los acontecimientos a lo largo de estos meses que lleva compitiendo en Segunda División, los empates ya no le sirven y solo sumar de tres en tres puntos le puede servir para mantenerse, aunque sin duda no encajar es un buen comienzo para lograrlo.