Cuatro finales para el Atlético Astorga

Cuatro finales y un objetivo: mantener su presencia en la Segunda RFEF de cara a la próxima campaña. Ese es el único libro de ruta del Atlético Astorga en esta recta final de la temporada, en la que la derrota de la pasada jornada frente a un Lealtad que ya tiene todos los billetes para la Tercera RFEF, ha provocado que esa tranquilidad de los maragatos se vea al menos algo afectada.

Depende de ellos alcanzar la meta aunque para ello necesitan entre cuatro y cinco puntos de los 12 que restan por dirimirse para sacar nota en su primera campaña en la categoría. Podrían valer incluso tres, pero los de José Luis Lago no están para hacer concesiones y menos en este tramo de la Liga en la que salvo en la última jornada en la que visitan al UD Ourense van a medirse a rivales directos por la permanencia.

Y todo en una Liga tan igualada que salvo los dos primeros el resto, del tercero al 17º (el 18º, el Sámano ya está condenado) no tienen asegurada la salvación a día de hoy en una competición en la que los cinco últimos tendrán que dejar la categoría y el sexto jugar una eliminatoria por no descender.

El primer examen para los maragatos será el domingo 12 en el feudo de un Rayo Cantabria al que los verdes aventajan en un punto y con el que empataron en la primera vuelta en La Eragudina. Los santanderinos son el último equipo que a falta de cuatro jornadas marca la barrera entre la salvación y la condena, lugar este último que para el Atlético Astorga se encuentra a tres puntos (uno menos con el peldaño que obligaría a jugar a priori una eliminatoria de permanencia).

Tras el Rayo Cantabria los de Lago afrontarán dos jornadas como locales, la primera con un Burgos Promesas casi sentenciado y la siguiente con la Sarriana. Los maragatos cerrarán la fase regular en el feudo del UD Ourense. Y todo en un tramo final en el que hasta la Segoviana, tercera en la clasificación, no tiene sellada de manera matemática la salvación a pesar de que tiene en el bolsillo un billete para el play off de ascenso. Así está una Liga en la que la igualdad es tan marcada que en dos o tres jornadas puedes pasar de mirar hacia de zona de play off como ver la de descenso a la vuelta de la esquina. Y el Atlético Astorga quiere mirar al primer escenario del que hace una jornada le separaban apenas cuatro puntos.