Bofetada del Atlético de Madrid al Barcelona

Publicado por Víctor Martín Barcelona Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar el remodelado Spotify Camp Nou (0-2), donde castigó a un Barcelona diezmado por la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso y dio un paso de gigante para otear el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa en la acción posterior a la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo, acabaron con la resistencia del Barça, que echó de menos algo de pegada y acierto para alargar el idilio con su estadio.

Sorprendió Flick dejando a Fermín López en el banquillo. Su lugar lo ocupó un veterano bregado en mil batallas europeas como Lewandowski.Salvo este cambio y la entrada de Kounde en el lateral derecho, mantuvo el técnico alemán la misma base de futbolistas que ganaron hace cuatro días en el Metropolitano. Todo lo contrario que el Atleti. Reaparecieron cinco habituales en los planes de Simeone que no jugaron el último duelo liguero: Hancko, Ruggeri, Llorente, Lookman y Julián Álvarez. Casi nada.

Y ambos equipos, cada uno con sus armas, no se escondieron en el primer cuarto de hora. Fue un toma y daca ofensivo. Rashford era el ejecutor de los ataques del Barça; los indetectables Griezmann y Julián despuntaban en el Atleti.

Mandaban con el balón los locales, que encontraron un filón en la banda del sustituto de Raphinha. Rashford no marcó, porque Musso lo evitó en dos ocasiones. El Atlético, mientras tanto, esperaba su momento en transiciones rápidas. Tras el gol anulado de Rashford, el conjunto rojiblanco dio un paso atrás y el Barça lo aprovechó para tocar y tocar, con paciencia, buscando sus opciones con una llegada mágica de Lamine y un disparo lejano de Gerard Martín.

Cuando mejor parecía estar el Barça, un desmarque de Giuliano Simeone cambió el guion del partido. Julián encontró al espacio a su compatriota, que le ganó la espalda a Cubarsi, que casi sin querer, zancadilleó al delantero rojiblanco. El árbitro castigó la acción con amarilla, pero el VAR le instó a cambiar de decisión al considerar que el defensa catalán era el último hombre. Y el rumano István Kovacs no lo dudó y expulsó a Cubarsí. De esa falta llegó el tanto del Atleti al filo del descanso (0-1). Una genialidad de Julián Álvarez, que armó un potente libre directo con la diestra para anotar su noveno gol en la presente edición de la Champions. Doble mazazo para el Barça de Flick, que en la reanudación movió el árbol dando entrada a Fermín y Gavi, que sustituyeron a Pedri y Lewandowski. Y pese a la inferioridad numérica el Barça dio la cara ante un rival que esperaba su momento a la contra. Tiró del fondo de armario Simeone para intentar tener más el balón con la entrada de Baena y asustar a la lastrada zaga azulgrana con la presencia de Sorloth. Y lo consiguió, en parte, ante la lógica falta de gasolina de los jugadores del Barça, pero apenas generó peligro a la portería de Joan Garcia hasta que el gigantón noruego remató un centro preciso de Ruggeri para anotar el segundo (0-2, min 70). Pese al gol, el Barça continuó intentándolo, pero volvió a acusar la falta de puntería.