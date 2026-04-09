'Hay que roer mucho en el Pontevedra CF' para la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El lema hai que roelo se hizo famoso en aquel Pontevedra CF de hace seis décadas, cuando estando en 1ª División, era un equipo muy difícil de batir (llegó a lograr un 7º puesto) y había que roer mucho en el hueso que era para derrotarle. Ese lema se hacía más grande cuando jugaba como local ante los grandes del fútbol español.

La Deportiva visita pasado mañana Pasarón y desde luego que va a tener que roer como nunca para ganar en el coliseo granate. Y es que en lo que va de Liga sólo el Tenerife ha conseguido vencer en ese feudo. Y hay que remontarse a la jornada 3 (14 de septiembre), una semana después de ganar 0-1 en El Toralín, para encontrar esa única derrota del cuadro de Rubén Domínguez como local. Fue por 0-2 ante el Tenerife con goles de De Miguel y Landázuri. Desde entonces han pasado por el recinto lerezano 13 equipos, logrando 8 de ellos un empate y perdiendo los otros 5. El único partido de Copa del Rey disputado en su feudo acabó 0-3 contra el Eibar de 2ª División.

Actualmente el Pontevedra CF no pasa por su mejor momento en cuanto a resultados se refiere. En las últimas 9 jornadas sólo ha conseguido una victoria (la de la semana pasada por 2-0 ante el Barakaldo CF), 2, si extendemos el ratio de encuentros a los últimos 12. Y salvo el referido frente al cuadro fabril, desde el 3 de enero en adelante todos los choques disputados ante su hinchada acabaron en igualada.

Álex Comparada con 7 dianas y Alain Ribeiro con 6 son los máximos realizadores del equipo gallego.