FÚTBOL | 3ª RFEF. Los rojiblancos llegaron a ir ganando 2-0 en el minuto 58 al Santa Marta
Punto que sabe a poco al Atlético Bembibre
ATLÉTICO BEMBIBRE 2
Ivanildo; Pablo, Expo, Gómez (Gómez, min 83), Álex Lorenzo (Reimóndez, min 67), Valentín (Peke, min 71), Arias, Fatah, Hugo, Motta (Rubén, min 83) y Óscar (Pelayo, min 67).
SANTA MARTA 2
Saldaña; Diego, Antonio, Galván, Santos (Martín, min 60), Ibra, Alonso, Muriel (Lobo, min 60), Gabi, Dani (Álex, min 92) y Puyi.
Goles: 1-0, min 34: Álex Lorenzo; 2-0, min 58: Arias; 2-1, min 79: Diego; 2-2, min 91: Galván, de penalti. Árbitro: Agustín Valverde Refoyo, asistido por De la Iglesia Gómez y Toranzo Martín. Tarjeta amarilla a los locales Fatah y Rubén y al visitante Lobo. Roja al local Rubén (partido acabado). Incidencias: Partido de la 30ª jornada del Grupo VIII de Tercera RFEF, disputado en el campo Jesús Esteban Rodríguez, ante un centenar de espectadores.
El Atlético Bembibre firmó tablas contra el CD Santa Marta (2-2) tras ir ganando hasta el minuto 90. El encuentro comenzó de manera intensa por los del Tormes, pero el juego rojiblanco calmó ese ímpetu y comenzó a dar frutos tras buenas carreras por las bandas. Tras varios avisos bercianos llegó el primer gol a cargo de Álex Lorenzo quien cruza al segundo palo batiendo al portero visitante. Elevó el tono de exigencia el Santa Marta, pero el Bembibre bien pertrechado, aguantó bien los intentos visitantes sobre todo en una jugada rocambolesca en la que los azulones se encontraron primero con Ivanildo, luego con el palo y posteriormente con la defensa local.
Tras el paso por vestuarios Galván obligó a Ivanildo a despejar a córner un lanzamiento de falta directa con mucho apuro. Tras un robo, una combinación deja a Álex Lorenzo enfrente del área grande y pasó a su derecha donde llegó Manu Arias quien chutó raso batiendo por debajo del cuerpo a Saldaña. Con el 2-0, el Santa Marta tomó las riendas del partido En una jugada intranscendente, un pase del visitante Diego al área se coló al fondo de la red del Atlético Bembibre, rompiendo el cerrojo local. Con el 2-1 se llegó a los últimos instantes donde en una jugada sin peligro, la zaga berciana cometió penalti que transformó Galván, colocando el definitivo 2-2.