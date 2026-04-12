Retroceso de la Cultural Leonesa por la salvación tras caer en Granada

Retroceso de la Cultural en un partido señalado en rojo para intentar sumar de cara a salir de la cola de la clasificación. El equipo leonés volvió a carecer de definición arriba. Gozó de ocasiones, sobre todo de dos muy claras de Diego Collado y otra, en la última fase del encuentro de Manu Justo, que no acertaron a llevar el balón a las mallas del portero local Luca Zidane. Al final, derrota ante el Granada CF por 0-1. Siete jornadas por delante para tratar de huir del descenso.

Un tempranero gol de penalti de Rubén Alcaraz permitió al Granada agarrar media permanencia al vencer este domingo por 1-0 a la Cultural Leonesa, que seguirá como colista de Segunda con la salvación en siete encuentros y 21 puntos que restan por disputar del campeonato de Liga.

El partido comenzó con gol, en el minuto 5, al materializar Rubén Alcaraz un riguroso penalti cometido sobre él mismo por Víctor García al trabarlo tras el lanzamiento de un córner.

La Cultural Leonesa reaccionó bien a partir de la posesión de balón y tuvo dos claras ocasiones para empatar en el primer tiempo, ambas de Diego Collado en sendos mano a mano bien resueltos por Luca Zidane, mientras que en el otro área Édgar Badía evitó el 2-0 ante Pablo Sáenz y Álex Sola.

El cuadro leonés dominó casi por completo la segunda parte, marcada por dos expulsiones seguidas en su ecuador, la primera en los locales del francés Baila Diallo con roja directa por una entrada a Iván Calero y la segunda, muy rigurosa, del visitante Víctor García por doble amarilla.

En el último cuarto de partido, con los leoneses volcados y arriesgando y el Granada con espacios para correr, tuvieron los locales la sentencia en una ocasión de Álvaro Lemos que sacaron entre el poste y Édgar Badía, y la Cultural Leonesa el empate con un remate fuera de Manu Justo cuando estaba en clara posición para marcar. Falló de nuevo la eficacia en la Cultural, que evidenció de nuevo la falta de un delantero arriba.

En el tiempo añadido, con los dos equipos irritados con la actuación arbitral, se quedó el Granada con nueve jugadores al ser expulsado Jorge Pascual por protestar, y Luca Zidane paró el cabezazo de Rubén Sobrino en la última ocasión del partido.