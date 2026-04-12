Se celebra la fiesta del atletismo leonés

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Manuel Martínez fue el altavoz de la Fundación que lleva su nombre en la III Gala del atletismo leonés, ante la baja de última hora de Sabina Asenjo por tener a su hija de un año enferma. Los periodistas leoneses Óscar Campillo y Sandra Cavia ejercieron de maestros de ceremonias.

«El proyecto de la Fundación surgió hace cuatro años. Vino a través del equipo del Ule Sprint. Me liaron y ahora estamos aquí. Hemos recorrido un camino corto pero intenso. Tenemos ganas de crecer, seguir trabajando y lograr el bienestar a través del deporte, en competitivo y como forma de ocio», contó el medallista olímpico.

La gala sirvió para reconocer a deportistas, técnicos y figuras vinculadas al atletismo en distintas categorías: Celia Ponga, medallista en campeonatos de España sub-18 en marcha; Claudia Santamarta, medallista en campeonatos de España sub-18 en 1500; Jesús González, medallista en campeonatos de España sub-20 en pruebas combinadas; Nerea Fernández, medallista en campeonatos de España sub-16 en jabalina; Lucía Juan, medallista en campeonatos de España en 800; Tilena Martínez, medallista en campeonatos de España en lanzamiento de peso; Diego Soto, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León; Ángel San José, juez internacional de atletismo; Víctor Rubio, entrenador internacional de atletismo; Jorge Blanco, reconocido como mejor atleta leonés del año; Ana Carlota Amigo, en representación y reconocimiento a la figura de Urbano González; e Iván Pedroso, Premio Manuel Martínez 2026, cuyo premio fue recogido por Carlota Castrejana, Directora Ejecutiva de la RFEA.