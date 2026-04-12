Se celebra la fiesta del atletismo leonés
La Fundación Manuel Martínez reparte sus premios en su III Gala
Manuel Martínez fue el altavoz de la Fundación que lleva su nombre en la III Gala del atletismo leonés, ante la baja de última hora de Sabina Asenjo por tener a su hija de un año enferma. Los periodistas leoneses Óscar Campillo y Sandra Cavia ejercieron de maestros de ceremonias.
«El proyecto de la Fundación surgió hace cuatro años. Vino a través del equipo del Ule Sprint. Me liaron y ahora estamos aquí. Hemos recorrido un camino corto pero intenso. Tenemos ganas de crecer, seguir trabajando y lograr el bienestar a través del deporte, en competitivo y como forma de ocio», contó el medallista olímpico.
La gala sirvió para reconocer a deportistas, técnicos y figuras vinculadas al atletismo en distintas categorías: Celia Ponga, medallista en campeonatos de España sub-18 en marcha; Claudia Santamarta, medallista en campeonatos de España sub-18 en 1500; Jesús González, medallista en campeonatos de España sub-20 en pruebas combinadas; Nerea Fernández, medallista en campeonatos de España sub-16 en jabalina; Lucía Juan, medallista en campeonatos de España en 800; Tilena Martínez, medallista en campeonatos de España en lanzamiento de peso; Diego Soto, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León; Ángel San José, juez internacional de atletismo; Víctor Rubio, entrenador internacional de atletismo; Jorge Blanco, reconocido como mejor atleta leonés del año; Ana Carlota Amigo, en representación y reconocimiento a la figura de Urbano González; e Iván Pedroso, Premio Manuel Martínez 2026, cuyo premio fue recogido por Carlota Castrejana, Directora Ejecutiva de la RFEA.