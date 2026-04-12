Solla da vida al Puente Castro

Publicado por A.F.R. León Creado: Actualizado:

PUENTE CASTRO 2

Aitor Solís, Segura, Fuertes, Iker, Darío Castellanos (Darío López, min 90), Sotillos, Rabadán (Raigoso, min 75), Óscar Díaz, Solla (Eric, min 75), Morán (Dosantos, min 75) y Madero (Marqués, min 88).

INTER. VISTA ALEGRE 0

Casterán, Benito, Alegre, Redondo (Ibeas, min 75), Luca (Iker, min 46), Diego Gil (Kiko, min 65), Aguinaco, Pedro (Adri Martín, min 65), Padovani (Arribas, min 46), Miguel Ángel y Asier.

Goles: 1-0, min 48: Solla; 2-0, min 65: Solla. Árbitro: Eduardo Burgaleta González, asistido en las bandas por Marcos Gómez Santos y Pablo Alija López. Sin tarjetas. Incidencias: Campo de Fútbol de Puente Castro, con buena asistencia de afición.

Adrián Solla firmó más de media salvación del Puente Castro en la Liga Nacional Juvenil después de vencer el cuadro arlequinado por 2-0 al Internacional Vista Alegre, con sendos goles del delantero leonés criado en la cantera del Loyola, en el Colegio de los Jesuitas, para después fichar por la Cultural y Deportiva Leonesa y finalmente enrolarse en las filas del club arlequinado, equipo en el que siempre ha destacado por sus dotes goleadoras. Además, la necesaria victoria la consiguió la entidad que preside José Ramón Rodríguez frente a uno de los rivales directos por la permanencia en la categoría.

Después de una primera parte en la que los propietarios del terreno ya habían hecho méritos para dominar el marcador, se pasó a una segunda mitad en la que los de Puente Castro salieron dispuestos a materializar un triunfo que les aportara los tres puntos en juego, con la finalidad de situarse por encima de las dos plazas que conllevan el descenso de categoría. Y así se produjo con dos acciones que Adrián Solla llevó a la red de la portería defendida por Casterán.

El Puente Castro sale a flote en un momento en el que no debe bajar la guardia.