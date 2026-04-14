Espíritu de remontada del Real Madrid en Múnich

Publicado por Javier Varela Múnich Creado: Actualizado:

No hay tregua para Kylian Mbappé. Ni cuando marca, ni cuando deja de hacerlo. Ni siquiera cuando vuelve a ser decisivo. Este miércoles, en el Allianz Arena (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones), el Real Madrid tiene una cita que puede marcar el devenir del final de temporada y el delantero francés jugará su propio examen: una noche límite para el conjunto blanco en la Champions League y, también, para su relato reciente, tensionado entre el rendimiento que está ofreciendo en los últimos meses de competición y la expectativa que se tenía con el inicio de temporada.

El contexto es exigente hasta lo estadístico. El Madrid aterriza en Múnich con un 1-2 en contra tras la ida en el Bernabéu, y con una historia que juega en su contra: el Bayern ha superado 30 de 31 eliminatorias europeas tras ganar el primer partido fuera de casa (solo cedió ante el Inter de Milán en 2011). Por el contrario, el equipo blanco apenas logró remontar una de las siete veces que perdió la ida en su estadio (solo pasó ante el Wacker Innsbruck en la Recopa 1970-71). La magnitud del reto se antoja enorme para los de Arbeloa.

En este escenario, la figura de Mbappé aparece como eje. Nadie ha participado en más goles en esta Champions: 14, todos firmados por él. Ni siquiera Julián Álvarez, con 13 entre goles y asistencias, ha concentrado tanto peso ofensivo en un solo futbolista. Pero el dato, rotundo, convive con una secuencia reciente que invita a matizar. El gol al Bayern en el partido de ida interrumpió una racha de casi dos meses sin marcar del francés.

La relación futbolística con Vinicius condiciona el análisis público del ataque blanco. Dos focos que no siempre conviven en calma, dos referencias que se comparan de forma constante mientras el equipo busca un reparto estable de protagonismo. Hoy no valen dudas.