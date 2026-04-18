Punto insuficiente para el Atlético Bembibre

Publicado por Armando Oteruelo Miranda De Ebro Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre dejó escapar una victoria que tenía en la mano en su visita al CD Mirandés B (2-2), tras un desenlace frenético en el tiempo añadidoque castigó en exceso el esfuerzo del conjunto berciano. Los de Manolo Pérez firmaron un partido muy serio, especialmente en una segunda mitad en la que lograron voltear el marcador, pero vieron cómo el triunfo se desvanecía en el minuto 94, cuando el filial del Mirandés igualó el choque en una de las últimas acciones del encuentro.

Cuando el descanso estaba cerca, Aritz adelantó al Mirandés B en el minuto 43, obligando a los visitantes a remar a contracorriente. El premio al esfuerzo del Bembibre llegó en el minuto 77, cuando Peke firmó el empate, reflejando la mejoría visitante. Lejos de conformarse, el club berciano siguió empujando, convencido de que podía llevarse los tres puntos en un campo complicado. Esa ambición tuvo recompensa ya en el tiempo añadido, cuando Valentín culminó la remontada en el 92' y ponía el 1-2, desatando la euforia en el banquillo berciano.

Con el partido prácticamente ganado, el fútbol volvió a ser imprevisible. El Mirandés B se volcó en busca del empate y, en el minuto 94, Buje logró batir a Ivanildo para el definitivo 2-2, dejando helado al Bembibre, que veía cómo se le escapaban dos puntos en el último suspiro. El empate deja un sabor amargo en el conjunto berciano, que tuvo muy cerca una victoria valiosa.