El Olímpico de León desciende a 3ª RFEF

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El Olímpico de León certificó con su derrota frente al Racing (3-2) su descenso a la Tercera Federación del fútbol femenino. A falta de disputarse una jornada para el final de la Liga regular, las leonesas se encuentran situadas en la penúltima posición con 21 puntos a cinco del Madrid CFF B que marca la frontera por la permanencia. Una distancia que ya no podrán reducir al restar solo un encuentro.

Frente al Racing el Olímpico de León tenía su última final para mantenerse aún con esperanzas, pero la derrota ante las cántabras acabó por cercenar todos sus anhelos. Y selló su descenso.