Ademar León busca frente al BM Nava el pase a la final a 8 de la Copa del Rey

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar debuta el miércoles 22 (20.00, Pabellón Guerreros Naver@s) en la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ante el BM Nava con la mirada puesta en Europa, ya que, a través de esta competición copera, los leoneses ya consiguieron su billete continental la pasada temporada tras el subcampeonato logrado en Irún ante el FC Barcelona, tras derrotar al conjunto local del Bisadoa en las semifinales.

Vista la posición del equipo, sexto con 30 puntos y con 10 en juego, es razonable pensar que el camino más corto para que los leoneses viajen por el viejo continente vuelve a ser la Copa. Este año el Ademar saldó su participación en la EHF European League 2025/26 con una cuarta posición en el Grupo H, en el que estuvo encuadrado junto con al Nexe croata, el Kadetten Schaffhausen suizo y el Partizan de Belgrado serbio. Pese a ocupar el último lugar, el grupo estuvo muy disputado, acabando los leoneses con cinco puntos, por siete de los croatas y seis de los helvéticos y el otro conjunto balcánico.

Todo depende ahora de lo que suceda hoy en una eliminatoria a partido único contra un Nava muy motivado por llegar a su primera fase final de Copa del Rey pero que no puede no mirar de reojo a su situación en la Liga Asobal, donde es décimo cuarto con 15 puntos y empatado a puntos con el Huesca que ocupa puesto de descenso directo a División de Honor Plata.

El Nava es un equipo que juega con una alta intensidad defensiva. Como local es un equipo muy fuerte por la presión que se genera en su pabellón municipal, que les da un extra de motivación, pero que tiene que también puede servir como motivación para los jugadores del Ademar y un reto para volver a entrar en una nueva fase final de la Copa de Su Majestad el Rey. El encuentro supone una oportunidad de resarcirse del mal primer tiempo realizado en el último partido como local contra el Guadalajara, farolillo rojo de la Liga Asobal. Si bien es cierto que se compensó con una espectacular segunda parte que llevó a la épica remontada del Ademar.

El plantel ademarista ya ha cruzado su camino en la actual temporada en cuatro ocasiones con los segovianos, aunque en las tres primeras fue con diferentes técnicos en ambos banquillos, pues en el Ademar estaba Dani Gordo y en Nava Álvaro Senovilla, luego sustituidos ambos por sus ayudantes, Luis Puertas y Carlos Villagrán, que ya se vieron las caras como primeras espadas en el último y reciente partido entre ambos equipos disputado en la matinal del domingo 29 de marzo.

El primer choque, en pretemporada, se saldó con triunfo navero y los tres posteriores, dos en la Liga Asobal y la semifinal de la Copa Castilla y León, el triunfo caía del lado leonés, que buscará mantener esta racha victoriosa contra el club de la provincia segoviana, en cuyo estadio ha cosechado derrotas las dos temporadas previas.