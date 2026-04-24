El Atlético Astorga pide a su afición que el domingo sea su 12º jugador

El Atlético Astorga se juega la permanencia en 90 minutos. El domingo a las 12.00 horas frente a la Sarriana en la penúltima entrega liguera en la que todo lo que no sea ganar sería acercarse a un precipicio al que los maragatos se han asomado tras los resultados de las últimas entregas ligueras.

Bien es cierto que a los de José Luis Lago les quedaría un último envite en Orense, pero el de La Eragudina es más vital.

De casi nada valdría viajar a tierras gallegas para buscar el triunfo si en casa no es capaz de doblegar a una Sarriana a la que precede en la tabla con un punto de margen. Ganar vale doble y desde el club maragato se ha hecho un llamamiento a la afición y a la ciudad en general para que el feudo futbolístico de los verdes se convierta en todo un pulmón que lleve en volandas a los jugadores.

Que sea ese número 12 que tanto ha disfrutado con el equipo en los momentos buenos, y también lo ha arropado en los malos.

Y el del domingo es uno de ellos. A través de las redes sociales y bajo el lema ‘Juntos. Afición, os necesitamos’, el Atlético Astorga busca que la mejor entrada de la temporada se produzca el domingo. Eso sí, en un horario poco habitual para los de José Luis Lago cuando ejercen como locales, aunque por aquello de la jornada unificada la afición cambiará la tarde del sábado por la matinal del domingo.

Y con un objetivo claro de sumar los tres puntos en juego para seguir dependiendo de uno mismo, e incluso poder hacer los deberes, bien sea para asegurarse la salvación de manera matemática o para dejarla encarrilada en un encuentro en el que también se espera un número importante de aficionados de la Sarriana que buscarán lo propio con su equipo.

Por lo que respecta al plano deportivo, José Luis Lago podrá contar con casi toda su plantilla a excepción de los dos Álvarez, Adri y David, en ambos casos por lesión. El resto estará a disposición del entrenador para un encuentro al que los dos equipos llegan con la obligación de hacerse con el triunfo.

Y en el caso de los astorganos con el propósito de resarcirse de los dos últimos tropiezos como local, precisamente frente a rivales que esta temporada perderán la categoría como el Lealtad (derrota) y Burgos Promesas (empate).

Ahora llega la Sarriana con el principal objetivo en juego, la permanencia en la 2ª Federación.