Sahagún da lustre a su Carrera Mudéjar

Adrián Eronímedes Núñez y Marina Guerra inscribieron su nombre en la Carrera Popular Sahagún Mudéjar. Ambos lo hicieron en el libro de honor como triunfadores de una prueba atlética que sumó su 13ª edición con 220 protagonistas en la categoría reina.

Adrián Eronímedes se llevó el trofeo más importante en la categoría masculina tras completar el recorrido en un tiempo de 23:07. El a la postre vencedor fue junto con Juan Ojanguren y Jonatan Domínguez los principales animadores de la carrera y los que iban a marcar el paso desde la misma salida. Su ritmo los llevó a empezar primero a seleccionar el grupo de favoritos y posteriormente a poner tierra de por medio.

Entre ellos iba a definirse el cuadro de honor. Y en esa puja de gallos Adrián se llevaba el gato al agua superando en medio minuto a Ojanguren, segundo, mientras que Jonatan se dejaba 37 segundos. Los tres fueron los únicos en bajar de los 24 minutos. El top-10 de la Sahagún Mudéjar lo completaban por este orden Óscar Cañibano, Jaime Alcoba, David Iglesias, Eduardo Verano, Borja González, Omar Rueda y Héctor Pertejo.

Por lo que respecta a la categoría femenina Marina Guerra, que partía como una de las grandes favoritas para cruzar como vencedora la línea de meta, hacía valer esa condición arañando unos segundos valiosos al resto de candidatas a levantar el trofeo de vencedoras que a la postre le iban a permitir cruzar en solitario y con el mejor crono (27:59) la línea de meta, siendo además la única en bajar de los 28 minutos.

En la batalla por la segunda posición Raquel Cordero aprovechaba el tramo más exigente para alcanzar un margen válido con el que hacerse con ese puesto en el podio, quedando además a 10 segundos de la triunfadora. La tercera posición tuvo como destinataria a Estefanía Calvo que se dejaba 19 segundos con la primera clasificada.

En cuanto al top-10 de la carrera, las siete atletas siguientes a las tres primeras en completar el recorrido fueron Marta García, Alba Holguin, Beatriz Villoria, Dovile Eibutyte, Susana Sarmiento, María del Rosario Morales y Beatriz Aguilera.

La Sahagún Mudéjar celebró este año su 13ª entrega alcanzando una notable presencia de protagonistas y un resultado sobresaliente.

La próxima entrega de la Copa Diputación de carreras Populares será el 10 de mayo con los 10 Kilómetros Ciudad de Astorga, que apuntan a una edición de excelencia tanto por la presencia de corredores en número como por la calidad de estos.