Último examen para el Atlético Astorga

La alegría o la tristeza dependen de un partido para el Atlético Astorga. El que jugará el próximo domingo a las 12.00 horas en O Couto frente al UD Ourense. La salvación o el descenso viajarán con los maragatos en el autocar de vuelta desde tierras gallegas a la ciudad bimilenaria. Y todo tras una Liga en la que los de José Luis Lago han sido protagonistas, demostrando que a pesar de su condición de novatos en la categoría, han levantado la voz a nivel futbolístico en muchas de sus jornadas. Incluso para mirar de cerca hasta el play off o la Copa.

La lástima ha estado en los últimos resultados que le han metido a los verdes en una situación complicada. Eso sí, dependen de ellos mismos para celebrar la permanencia en la Segunda RFEF. Ganar los llevaría a no tener que mirar a otros escenarios. E incluso, dada como está de igualada la zona media de la clasificación, hasta aspirar a la novena posición. Los otros dos resultados posibles servirían ya para mirar a otros campos. Un empate abriría un abanico de posibilidades que llevarían del descenso en el caso de que Langreo y Valladolid B ganen sus partidos y los que preceden a los maragatos (Bergantiños, Marino y Rayo Cantabria puntúen) hasta tener que jugar la eliminatoria para salvar la categoría si alguno de esos equipos implicados (salvo Valladolid B y Rayo Cantabria) igualan a puntos con los Astorganos. Se podría dar incluso hasta un quíntuple empate que en muchos de los casos favorecería a los de José Luis Lago.

También habría que mirar los resultados de otros grupos, en especial en el cuarto, donde a día de hoy el Unión Atlántica, con 42 puntos y el Estepona, Antoniano y Yeclano con 43, tienen peor bagaje (el resto de grupos no afectaría al tener sus equipos menos puntuación).

La derrota abocaría en muchos casos al descenso o a esa eliminatoria para la salvación. e incluso, dado como está el grupo con tantos equipos implicados, hasta podría valer para salvarse. Pero para evitar sustos y riesgos esa opción está descartada en las intenciones del Astorga. Eso sí, enfrente va a tener un 'ogro' como el UD Ourense que se está jugando la segunda posición.