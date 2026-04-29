Diario de León

Último examen para el Atlético Astorga

FÚTBOL | 2ª RFEF. Los maragatos afrontarán el domingo en O Couto frente al UD Ourense el cierre de la Liga con el reto de asegurarse la salvación. Ganar lo certificaría mientras un empate o derrota le haría depender de terceros

El Atlético Astorga depende de sí mismo para lograr la permanencia en la Segunda RFEF.

El Atlético Astorga depende de sí mismo para lograr la permanencia en la Segunda RFEF.VIRGINIA MORÁN

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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La alegría o la tristeza dependen de un partido para el Atlético Astorga. El que jugará el próximo domingo a las 12.00 horas en O Couto frente al UD Ourense. La salvación o el descenso viajarán con los maragatos en el autocar de vuelta desde tierras gallegas a la ciudad bimilenaria. Y todo tras una Liga en la que los de José Luis Lago han sido protagonistas, demostrando que a pesar de su condición de novatos en la categoría, han levantado la voz a nivel futbolístico en muchas de sus jornadas. Incluso para mirar de cerca hasta el play off o la Copa.

La lástima ha estado en los últimos resultados que le han metido a los verdes en una situación complicada. Eso sí, dependen de ellos mismos para celebrar la permanencia en la Segunda RFEF. Ganar los llevaría a no tener que mirar a otros escenarios. E incluso, dada como está de igualada la zona media de la clasificación, hasta aspirar a la novena posición. Los otros dos resultados posibles servirían ya para mirar a otros campos. Un empate abriría un abanico de posibilidades que llevarían del descenso en el caso de que Langreo y Valladolid B ganen sus partidos y los que preceden a los maragatos (Bergantiños, Marino y Rayo Cantabria puntúen) hasta tener que jugar la eliminatoria para salvar la categoría si alguno de esos equipos implicados (salvo Valladolid B y Rayo Cantabria) igualan a puntos con los Astorganos. Se podría dar incluso hasta un quíntuple empate que en muchos de los casos favorecería a los de José Luis Lago.

También habría que mirar los resultados de otros grupos, en especial en el cuarto, donde a día de hoy el Unión Atlántica, con 42 puntos y el Estepona, Antoniano y Yeclano con 43, tienen peor bagaje (el resto de grupos no afectaría al tener sus equipos menos puntuación).

La derrota abocaría en muchos casos al descenso o a esa eliminatoria para la salvación. e incluso, dado como está el grupo con tantos equipos implicados, hasta podría valer para salvarse. Pero para evitar sustos y riesgos esa opción está descartada en las intenciones del Astorga. Eso sí, enfrente va a tener un 'ogro' como el UD Ourense que se está jugando la segunda posición.

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