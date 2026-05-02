Diario de León

Atlético Astorga: pulso al todo o nada

FÚTBOL | SEGUNDA RFEF. Los maragatos se miden este domingo a las 12.00 horas en O Couto al UD Ourense dependiendo de ellos mismos para lograr la permanencia

El Atlético Astorga se juega la salvación en Orense.

El Atlético Astorga se juega la salvación en Orense.VIRGINIA MOrÁN

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

Creado:

Actualizado:

La salvación depende de uno mismo. Eso lo tiene claro el Atlético Astorga que este domingo (12.00 horas, O Couto) se jugará toda la temporada frente al UD Ourense en una última jornada de Liga, a la que a los maragatos el triunfo les permitiría salir del terreno de juego con el objetivo conseguido. Todo lo que no sea ese resultado los llevaría a depender de terceros para salvarse, jugar la eliminatoria por la permanencia o, en el peor de los casos, decir adiós a una Segunda RFEF que abrazaron hace casi un año con aquel histórico ascenso.

El triunfo agónico de la pasada jornada frente a la Sarriana (que no pudo venir acompañado de otros resultados que hubieran convertido el partido de este domingo en anecdótico) le permitía a los de José Luis Lago acabar con una mala racha de resultados y, de paso, depender de sí mismo para afrontar el último examen del curso. No va a resultar fácil, ya que enfrente se va a encontrar con un UD Ourense que tiene a tiro la segunda plaza y con ello un mejor posicionamiento para el play off de ascenso. Pero los maragatos se juegan la vida y, a pesar del potencial del rival, ese plus de necesidad puede convertirse en un aliado para, con un buen número de aficionados que se desplazarán a tierras gallegas, intentar cerrar de la mejor manera la Liga. Y eso pasa por conseguir la permanencia en un final frenético y de infarto del curso.

tracking