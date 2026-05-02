Atlético Astorga: pulso al todo o nada

La salvación depende de uno mismo. Eso lo tiene claro el Atlético Astorga que este domingo (12.00 horas, O Couto) se jugará toda la temporada frente al UD Ourense en una última jornada de Liga, a la que a los maragatos el triunfo les permitiría salir del terreno de juego con el objetivo conseguido. Todo lo que no sea ese resultado los llevaría a depender de terceros para salvarse, jugar la eliminatoria por la permanencia o, en el peor de los casos, decir adiós a una Segunda RFEF que abrazaron hace casi un año con aquel histórico ascenso.

El triunfo agónico de la pasada jornada frente a la Sarriana (que no pudo venir acompañado de otros resultados que hubieran convertido el partido de este domingo en anecdótico) le permitía a los de José Luis Lago acabar con una mala racha de resultados y, de paso, depender de sí mismo para afrontar el último examen del curso. No va a resultar fácil, ya que enfrente se va a encontrar con un UD Ourense que tiene a tiro la segunda plaza y con ello un mejor posicionamiento para el play off de ascenso. Pero los maragatos se juegan la vida y, a pesar del potencial del rival, ese plus de necesidad puede convertirse en un aliado para, con un buen número de aficionados que se desplazarán a tierras gallegas, intentar cerrar de la mejor manera la Liga. Y eso pasa por conseguir la permanencia en un final frenético y de infarto del curso.