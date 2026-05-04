Se lleva a cabo el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de balonmano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Casino de Alicante ha acogido en la mañana del 4 de mayo el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, que se disputará en Alicante entre el 5 y el 7 de junio, con la presencia de ocho equipos de la máxima categoría, entre ellos el Barcelona como defensor del título

La fase final de la Copa del Rey de Balonmano 2026 ya conoce el dibujo de su fase final, fruto del sorteo celebrado en la Sala Imperio del casino alicantino, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez; del alcalde de Alicante, Luis Barcala; así como del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el diputado de Deportes de la Diputación de Alicante, Bernabé Cano; y del responsable de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Sergi Borrás.

El Barcelona como defensor del título, y el Horneo Alicante como equipo local, han tenido el privilegio de ser cabezas de serie en el sorteo, lo que significa que sus caminos no se cruzarán, al menos, hasta la gran final del 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante, recinto elegido para la disputa de la fase final.

La papeleta del Horneo Alicante ha sido la primera en salir, emparejando su eliminatoria en cuartos de final con el Bada Huesca. El Barcelona, por su parte, ha vinculado su destino en el primer cruce con el Atlético Valladolid. En caso de obtener la victoria, el conjunto alicantino se tendría que enfrentar en semifinales con el ganador del choque entre Bidasoa Irún y Torrelavega; y el equipo azulgrana haría lo propio con el ganador del compromiso entre BM Nava (el equipo que eliminó al Ademar) y Cuenca. Esto significa que aún habiéndose clasificado a la fase final, el conjunto marista se habría cruzado con el ogro catalán en semis, lo que imposibilitaría el subcampeonato y la plaza europea.