Gaudí 'correrá' en los 10K de Astorga

Astorga aunará deporte y patrimonio de la mano de los 10K. La carrera, que el domingo 10 de mayo levanta el telón a una nueva edición con 1.000 atletas en la línea de salida, tendrá este año como acompañante a la figura de Antonio Gaudí, el arquitecto del Palacio Episcopal, que en el año del Centenario de su muerte también estará presente en una cita que consolida año tras año su prestigio.

Precisamente el Palacio episcopal albergó ayer el acto de presentación de la prueba. José Luis Nieto, alcalde de Astorga, Julián García, concejal de Deportes, Víctor Murias, director del Palacio, y Agapito Arce, Tomás Tejedor y Álvaro Sutil por Astorga Running como club organizador, fueron los encargados de desgranar la esencia y particularidades de unos 10K Ciudad de Astorga más rutilantes que nunca.

Nieto ensalzó la relevancia de la carrera como evento que «da visibilidad a la ciudad gracias al esfuerzo de cientos de personas implicadas en su organización», a la vez que agradeció a los organizadores y colaboradores por su implicación.

Arce, por su parte, desveló varias de las novedades que estrenarán los 10K de este año, entre ellas una medalla conmemorativa inspirada en el Palacio Episcopal, la camiseta con un diseño en el que Gaudí y el Palacio tienen un especial protagonismo, así como una revista oficial coordinada por Álvaro Sutil. También apuntó a uno de los platos fuertes la presencia de todo un premio Príncipe de Asturias de los Deportes como Abel Antón. Durante la presentación Víctor Murias, entregó el diploma que acredita a Astorga Running como embajador del Palacio. Tomás Tejedor, por su parte, presentó la bolsa del corredor. Otra de las novedades será el trofeo que se les entregará a los ganadores, una Mantecada de bronce.