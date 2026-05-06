Una Copa de oro para Diego Vidal Souza

Diego Vidal Souza ya tiene el trofeo de campeón de la Copa del Rey en sus vitrinas. Con la camiseta del Silicius Alcobendas y siendo uno de los protagonistas de su equipo en la final del torneo del k.o. y frente al Complutense Cisneros en un encuentro intenso e igualado que se decidía a un minuto para el final merced a un ensayo y posterior transformación que servía para remontar el marcador de 33-39 en el 40-39 definitivo.

Diego, veterinario de profesión y nacido en Puente de Domingo Flórez, vivía la cara más feliz del deporte ayudando al Alcobendas a recuperar el peldaño más alto de la Copa del Rey tras cinco años (el club madrileño lo había ganado de forma consecutiva entre 2019 y 2021).

Tras deshacerse de otro ‘gallo’ del rugby español como el VRAC Quesos Entrepinares en la semifinal, a la final llegaba el Alcobendas con Diego Vidal con la intención de completar la faena y de paso ‘vengarse’ de la eliminación a manos de su vecino madrileño de la eliminación en las semifinales por el título de Liga del pasado ejercicio.

No lo tuvieron fácil frente a un rival muy físico que llegó a contar con una renta de 0-13 a su favor en la primera parte (al descanso Vidal y el resto del equipo lograban reducir la brecha al 14-16).

Un parcial de 0-14 posibilitaba una remontada para el equipo de Sergio, aunque el Cisneros reaccionaba para situarse 31-28 y posteriormente 39-33 en la recta final del encuentro. Todo parecía perdido, pero en la última acción de ataque del Alcobendas su esfuerzo se convertía en un 7-0 con el ensayo y la transformación que servía para alcanzar el peldaño más alto del podio.

Y para Diego un éxito más en su trayectoria deportiva que puede mejorar en las próximas semanas y logra levantar el trofeo de campeón de Liga (el Alcobendas acabó tercero la fase regular). En cuartos le espera este fin de semana el RC La Vila.