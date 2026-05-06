El Ademar León y la Cámara de Comercio local firman un pacto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio y las Asociaciones de León han firmado un acuerdo de colaboración con el Ademar León para promocionar el comercio de proximidad y reforzar el apoyo al equipo en el año de su 70 aniversario, bajo el lema El comercio de León te lleva al balonmano. Desde el club valoran acercarse a la sociedad local.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la Cámara, Javier Vega, y la tesorera del club, María José García, contempla la distribución de entradas para el último partido de la temporada en casa y el lanzamiento de diversas acciones promocionales en los establecimientos adheridos. El día del encuentro, que se celebrará en el Palacio de los Deportes de León el próximo 23 de mayo, los comercios participantes repartirán, días antes entre sus clientes, entradas para asistir al mismo y, a su vez, en el acceso al Palacio, a todos los aficionados que acudan con la camiseta del club, hasta agotar las existencias. Además, se les hará entrega de un sobre con el que podrán obtener pequeños obsequios y cheques de compra de 25 euros, canjeables en los propios comercios participantes.

La iniciativa refuerza el papel del comercio local como motor económico y social, proyectando valores compartidos con el deporte: esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Para Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio, «esta iniciativa refleja el compromiso de la Cámara y del Comercio de León con uno de sus principales referentes deportivos. Queremos generar sinergias que beneficien tanto a los negocios locales como a la afición, fortaleciendo el vínculo entre ciudad, comercio y deporte».