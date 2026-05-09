Clásico de muchos alicientes... y ruido

Publicado por F. Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

El FC Barcelona buscará este domingo (21.00, Movistar LaLiga) reeditar el título de LaLiga ante un Real Madrid en llamas por enfrentamientos internos, con el pique entre Valverde y Tchouaméni como punto álgido, y que solo podrá impedir el primer alirón del conjunto azulgrana en un Clásico si logra vencerle en el Camp Nou.

Tchouameni en el entrenamiento de este sábado del Real Madrid previo al partido del domingo ante el FC Barcelona.FERNANDO VILLAR

Once puntos separan al Barça del equipo blanco a falta de cuatro jornadas para el final de la competición, por lo que le basta con un empate para volver a campeonar, esta vez en su estadio y ante el eterno rival, lo que hace el partido aún más especial. Y es que solo una vez en toda la historia de la Liga, se ha cantado el alirón en un Clásico. Ocurrió hace 96 años. Entonces, un empate en Les Corts (2-2) propició que el título fuera para el Real Madrid. El Barça llega al partido con la baja de su estrella, Lamine Yamal. Por su parte, el clima en el vestuario del Real Madrid marca su previa del Clásico.