Diario de León

Empate en un derbi trivial entre Júpiter Leonés y Atlético Mansillés

Ambos llegaron al último día sin nada en juego pero con mayor motivo de festejo de los visitantes por su gran campaña 

Un remate de la Cultural se va por encima del arco mansillés.

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Publicado por
Guillermo Mieres
León

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JÚPITER LEONÉS 1

Raúl Viejo, Jairo, Arturo (Collantes, min 66), Álvaro, Merino, Iker (Morante, min 46), Oviedo (Diego, min 80), Isaque (Chamorro, min 46), Aatif, Aznar y Dax Palmer (Cuello, min 46).

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Alejandro, De los Santos, Javier (Saúl, min 67), Pau Esteban (Gagik, min 67), Celada (Llamazares, min 84), Casti, Cabañeros, Asier Fuentes, Pacios (Farago, min 56), Jairo (Bedia, min 84) y Adri Puente.

Goles: 0-1, min 29: Casti; 1-1, min 87: Morante. Árbitro: José Antonio Martínez (Comité castellano y leonés). Asistido en las bandas por Eduardo Carrera y Alejandro Benito. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro.

Júpiter Leonés y Atlético Mansillés firmaron tablas (1-1) en el derbi leonés que ponía broche final a la temporada. Ninguno se jugaba ya nada más que el honor. Casti adelantó a los visitantes, pero Morante logró la igualada cuando el partido se acercaba a su conclusión. El filial de la Cultural ha tenido una temporada muy irregular, que le ha llevado a deambular prácticamente durante todo el año por la zona media de la tabla, e incluso coquetear con el descenso hace ya varios meses.

Por contra, el Atlético Mansillés ha hecho la mejor temporada de su historia, con un meritorio sexto puesto y a solo cinco puntos del quinto que otorga una plaza para jugar el play off de ascenso a Segunda Federación. Uno de los mayores artífices de esta efeméride es el presidente y jugador Luis Pacios Tascón, que ayer se despidió de su carrera como futbolista en el equipo de su vida saliendo como titular y siendo sustituido cuando transcurría el minuto 56 del encuentro por su compañero Farago.

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