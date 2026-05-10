Empate en un derbi trivial entre Júpiter Leonés y Atlético Mansillés

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

JÚPITER LEONÉS 1

Raúl Viejo, Jairo, Arturo (Collantes, min 66), Álvaro, Merino, Iker (Morante, min 46), Oviedo (Diego, min 80), Isaque (Chamorro, min 46), Aatif, Aznar y Dax Palmer (Cuello, min 46).

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Alejandro, De los Santos, Javier (Saúl, min 67), Pau Esteban (Gagik, min 67), Celada (Llamazares, min 84), Casti, Cabañeros, Asier Fuentes, Pacios (Farago, min 56), Jairo (Bedia, min 84) y Adri Puente.

Goles: 0-1, min 29: Casti; 1-1, min 87: Morante. Árbitro: José Antonio Martínez (Comité castellano y leonés). Asistido en las bandas por Eduardo Carrera y Alejandro Benito. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro.

Júpiter Leonés y Atlético Mansillés firmaron tablas (1-1) en el derbi leonés que ponía broche final a la temporada. Ninguno se jugaba ya nada más que el honor. Casti adelantó a los visitantes, pero Morante logró la igualada cuando el partido se acercaba a su conclusión. El filial de la Cultural ha tenido una temporada muy irregular, que le ha llevado a deambular prácticamente durante todo el año por la zona media de la tabla, e incluso coquetear con el descenso hace ya varios meses.

Por contra, el Atlético Mansillés ha hecho la mejor temporada de su historia, con un meritorio sexto puesto y a solo cinco puntos del quinto que otorga una plaza para jugar el play off de ascenso a Segunda Federación. Uno de los mayores artífices de esta efeméride es el presidente y jugador Luis Pacios Tascón, que ayer se despidió de su carrera como futbolista en el equipo de su vida saliendo como titular y siendo sustituido cuando transcurría el minuto 56 del encuentro por su compañero Farago.