Karate. El campeonato se celebrará el próximo domingo en el Polígono 10
El Provincial de Edades ya está en marcha
El Ayuntamiento de León acogió la presentación del Campeonato Provincial de Edades, convocado por la Federación de Karate de Castilla y León en las modalidades de kata y parakarate masculino y femenino, asistiendo el concejal de Deportes Vicente Canuria, la presidenta de la federación Ana Isabel Tagarro y el delegado provincial Vicente Santos.
El campeonato se desarrollará en el Pabellón Margarita Ramos el domingo en jornada matinal, a las 9.00 horas. Participarán unos 200 competidores en eliminatorias directa sin repesca. Las categorías para katas serán: Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior, masculino y femenino. En parakarate las categorías Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior. En este campeonato los competidores siempre han demostrado un gran nivel. La entrega de trofeos se realizará en karategi o chándal completo.