El Provincial de Edades ya está en marcha

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León acogió la presentación del Campeonato Provincial de Edades, convocado por la Federación de Karate de Castilla y León en las modalidades de kata y parakarate masculino y femenino, asistiendo el concejal de Deportes Vicente Canuria, la presidenta de la federación Ana Isabel Tagarro y el delegado provincial Vicente Santos.

El campeonato se desarrollará en el Pabellón Margarita Ramos el domingo en jornada matinal, a las 9.00 horas. Participarán unos 200 competidores en eliminatorias directa sin repesca. Las categorías para katas serán: Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior, masculino y femenino. En parakarate las categorías Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior. En este campeonato los competidores siempre han demostrado un gran nivel. La entrega de trofeos se realizará en karategi o chándal completo.