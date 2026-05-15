La Ponferradina debe tomar lo que queda de liga como dos eliminatorias

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No hay semana tranquila en la Deportiva. El extremo Calderón es duda y tras ser sometido ayer a pruebas médicas, hoy se decidirá si viaja mañana a O Carballiño para disputar el penúltimo choque de la Liga. Tiene problemas en un gemelo.

Quiere Nafti que el penúltimo partido de la Liga no sea el penúltimo de la temporada. Sueña con un triunfo en Espiñedo y que en la última fecha, bien dependiendo de sí misma o haciéndolo de los demás, opte a alcanzar una plaza de play off: «Puede ser nuestro último encuentro de la temporada y terminar todo allí. Debemos afrontarlo como una semifinal de Copa, que nos daría derecho a jugar una final contra el Bilbao Athletic. En enero era impensable que la Deportiva pudiese llegar a las últimas jornadas peleando por el play off. Hubiésemos firmado salvarnos en la última jornada. Debemos primero hacer los deberes». Eso sí, el franco-tunecino no piensa en el posible empate a puntos con el Castilla y que en el hecho de marcar cuantos más goles mejor: «No creo que estemos para eso».

Bajas en el rival

Cinco son las bajas confirmadas por Juanfran en el equipo carballiñés para el choque de mañana. Se trata del sancionado Jaume Cuéllar y de los lesionados Alpha, Lasure, Nacho Ramón y Mingo, máximo goleador del equipo con 12 dianas (de las 29 logradas por la formación verde en el campeonato). Por tanto, ante la Deportiva no dispondrá de ningún delantero y podría ser David Ferreiro el que se adaptase a esa posición. Por contra, recupera a Chuca y a Bastida.

Más entradas

El Arenteiro venderá mañana en las taquillas de su estadio 100 entradas más para la afición de la Deportiva desde las 15.30 horas al precio de 20 euros. La hinchada blanquiazul agotó las más de 300 iniciales que había puesto a disposición del deportivismo la entidad presidida por Argimiro Marnotes.

Grupo II

La jornada unificada en el grupo II de 1ª RFEF se disputa hoy a las 21.30 horas. El Eldense, líder con 66 puntos, recibe al Atlético Madrileño, 3º con 64. Y el Sabadell, 2º con 65, recibe al Antequera. Si el equipo de Claudio gana y no lo hace el vallesano, el ex técnico deportivista repetiría el éxito alcanzado con la formación berciana en e 2012.