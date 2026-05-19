La Bañeza presenta 'La Chispa Racing Motor Show'

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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial de La Chispa Racing Motor Show, un evento automovilístico que se celebrará el sábado 23 de mayo durante toda la jornada en el parking de la Azucarera. La cita cuenta además con diferentes patrocinadores y con la colaboración del consistorio.

En la presentación estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas; el concejal de Promoción de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto Marqués; así como los organizadores Marcos Fuertes Fernández, Judith Barrero y Diego Guerra.

Durante su intervención, el alcalde destacó que desde el Ayuntamiento se trabaja para “mantener el pulso social y económico de la ciudad”, ofreciendo alternativas de ocio y actividad durante todo el año. En este sentido, señaló que, tras un fin de semana con una importante afluencia de visitantes y numerosas propuestas, se pretende que la actividad continúe también el próximo fin de semana con iniciativas culturales y deportivas para todos los públicos.

Asimismo, Javier Carrera de Blas subrayó que este evento “nace con vocación de continuidad” y con el objetivo de consolidarse en los próximos años como una referencia para los aficionados al motor, reivindicando además la gran afición existente en La Bañeza. El regidor agradeció el esfuerzo de los organizadores por impulsar este tipo de iniciativas y aseguró que “La Bañeza volverá a ser el epicentro del mundo del motor”.

Por su parte, el concejal José Carlos Prieto Marqués explicó que se trata de una concentración de coches multimarca que surge tras la buena acogida de la primera edición celebrada el pasado mes de diciembre, en la que participaron más de 200 vehículos. “Visto el éxito obtenido, nos propusieron repetir la experiencia”, señaló, mostrando su deseo de que las condiciones meteorológicas acompañen para lograr consolidar esta cita y convertirla en un evento anual cada mes de mayo.

En representación de la organización, Marcos Fuertes Fernández detalló el programa previsto para la jornada. Las puertas se abrirán a las 10:00 horas para los participantes de drift y a las 10:30 horas para la exposición de vehículos. A las 14.00 horas se realizará una pausa para la comida, contando el recinto con food truck, servicio de bar y una tienda de merchandising. La actividad se retomará a las 15:30 horas con nuevas exhibiciones de drift; a las 18:30 horas tendrán lugar las pruebas de sonido; a las 20:00 horas se celebrarán sorteos y, finalmente, a las 21.00 horas se llevará a cabo la entrega de premios, concluyendo el evento a las 22.00 horas. Fuertes animó a toda la ciudadanía a acudir y disfrutar de la jornada.

Judith Barrero agradeció la implicación de todos los colaboradores y patrocinadores que han contribuido a hacer posible el evento. Además, avanzó que durante los sorteos se entregarán distintos premios, entre ellos varias reprogramaciones, reconocimientos al participante más madrugador o al mejor drift, entre otros, alcanzando un total de 19 galardones.

Por último, Diego Guerra mostró su optimismo ante la previsión de participación, invitando a acudir a todos los aficionados “sin importar el coche que tengan”. Según indicó, se espera la llegada de participantes procedentes de Galicia, Asturias, Madrid, Toledo, Cantabria y distintos puntos de Castilla y León. La organización prevé reunir en torno a 500 participantes y una amplia variedad de vehículos, desde deportivos y clásicos hasta coches racing y tuning.