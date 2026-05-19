La Ponferradina se enfrenta al peligro del que no se juega nada

El 2-2 de Lugo en el 2013 demostró que los que no se juegan nada también compiten.L. DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La historia del fútbol está llena de equipos que sin jugarse nada, fastidiaron a los que sí tenían algo en juego en la última jornada. Y de víctimas propicias que acabaron logrando resultados que sobre el papel no se esperaban. No hay que mirar a otros lados, pues la Deportiva ya lo ha sufrido. Hace dos campañas el equipo de Juanfran se jugaba con la Cultural el 5º puesto en la última jornada. Dependía de sí y le valía un empate. Llegó el Teruel ya descendido, empató y casi gana. De todos modos, el equipo leonés no puso en peligro la clasificación berciana. Este sábado viene el Bilbao Athletic, que nada se juega.

Aún duele, aunque hayan pasado casi 13 años, el empate en Lugo de la última jornada de la Liga 2012-2013. El equipo de Claudio no dependía de sí mismo para clasificarse para el play off de ascenso a 1ª División y se medía a un rival que nada se jugaba. La Deportiva tenía que ganar y esperar que fallase la UD Las Palmas. El cuadro canario falló, pero la SDP no pudo pasar del 2-2.

En la penúltima jornada en el grupo II de 1ª RFEF se jugaban el 5º puesto (play off) Europa, FC Cartagena y Algeciras CF. Perdieron todos. El rival del cuadro escapulado sí se jugaba la permanencia, pero los oponentes de cartageneros y algecireños no. Y qué decir del Antequera, que ganó en campo de un Sabadell que se jugaba el ascenso directo. Así que ojo a un Bilbao Athletic que no se juega nada u ojo a un Guadalajara que ya está descendido.

En cuanto a equipos que se ven apurados y acaban ganando en las últimas jornadas donde nadie lo esperaba, está el Cacereño el pasado domingo o el Sestao River que venció en Andorra en la penúltima jornada de la pasada temporada, aunque acabó bajando contra la Deportiva.

COPA DEL REY

Tenerife, Zamora CF, Pontevedra, Deportiva y Barakaldo CF son los clasificados para el certamen del próximo curso en el grupo I.