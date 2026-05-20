La Cultural Leonesa cuenta con pocos pero aguerridos integrantes

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural sigue acumulando bajas para el decisivo derbi autonómico del domingo a las 18.30 horas contra el Burgos. A las ya conocidas y sobrevenidas de jornadas anteriores, tales como Manu Justo (ya se perdió el partido contra el Albacete y no jugará más esta temporada), Rafa Tresaco (no jugó contra el Eibar por molestias), Rodri Suárez (faltó contra el Eibar por no encontrarse en condiciones adecuadas) e Iván Calero (fue expulsado en Albacete y recibió una sanción de dos partidos que termina de cumplir contra los castellanos); se une esta semana Homam al-Amin por la preparación anticipada para el Mundial de la selección de Catar.

Por otro lado, se trata de recuperar al mediocentro argentino Thiago Ojeda, que hace más de un mes que no juega, concretamente desde el 18 de abril en la derrota en el Reino de León por 1-2 contra el Córdoba por el postrero gol del leonés Diego Percán. En cualquier caso, el canterano cedido por el Villarreal no estará para jugar los 90 minutos pero sí que cabe la posibilidad de que pueda aportar su granito de arena desde el banquillo. Con 2.600 minutos en Liga ha sido uno de los jugadores más utilizados por los tres entrenadores que se han sentado en el banquillo culturalista y logró un gol decisivo para la victoria en Ipurúa por 1-2 en la primera vuelta.

Cabe reseñar que todas estas ausencias (exceptuando la de Homam, que jugó 58 minutos contra el Eibar) ya existieron en el partido frente al equipo armero del pasado fin de semana y pese a ello se logró la victoria en un gran despliegue coral donde no se notó la carencia de estos integrantes de la plantilla y marcaron Víctor Moreno y Barzic su segundo gol de la temporada, para ambos.

Con el apoyo de una afición leonesa que aún no ha perdido la esperanza y cree en el milagro de la permanencia, se luchará por llegar vivo a la jornada cuadragésimo segunda y última de la Liga Hypermotion, para lo que el Cádiz no puede ganar este domingo en su estadio a un Leganés que aún no está salvado.