Despedida amarga para el Ademar León

El Abanca Ademar despidió la Liga en el Palacio (la próxima jornada jugará en Aranda de Duero) con un resultado que no deseaba (27-28). Olvidada la opción de ganarse un billete para competiciones europeas, el único aliciente deportivo que le quedaba a los de Luis Puertas era apuntarse el derbi autonómico frente a un viejo conocido como el Atlético Valladolid para asegurarse la sexta plaza en la Liga. Pero en este tramo de la temporada las sensaciones no son las mejores y, a pesar de que hasta el último suspiro pujaron por hacerse con los dos puntos en juego, un error en ataque que desembocó en falta a seis segundos del final con el marcador reflejando empate a 27 posibilitó que en ese escaso margen de tiempo los visitantes anotaran sobre la bocina con un lanzamiento de Forodean y se llevaran el premio del triunfo.

Los primeros compases mostraron a los visitantes más consistentes con un ataque contundente basado en el acierto de Oliveira al que por suerte respondía Lindqvist para posibilitar un resultado parejo con diferencias que, salvo el 5-7, nunca fueron superiores al gol.

Tras el empate a ocho el Ademar lograba, ya en el ecuador del primer acto, situarse por vez primera por delante en el electrónico con el 9-8. Después de la fragilidad de ambas defensas, el partido se endureció, tomando los locales mínimas ventajas a pesar del acierto de Juan Bar en portería, para llegar al descanso con la máxima igualdad (14-14).

El arranque de segunda mitad tuvo claro color visitante con un Abanca Ademar errático que propició un atisbo de escapada rival (15-18) hasta que apareció la mejor versión defensiva de los leoneses, también con la ligera mejoría en portería, lo que propició un parcial de 5-0 en siete minutos de sequía vallisoletana. El marcador volvía a igualarse. Del 15-18 los de Luis Puertas pasaban a dominar con el 20-18.

Incluso las cosas le fueron mejor a los locales que llegaron a contar con cuatro goles de margen con el 23-19 a 13 minutos para que el partido bajara el telón. Pero un tiempo muerto de David Pisonero cambió las tornas con la misma rapidez, con un parcial de 1-7 y Bar desequilibrando desde la portería para entrar en el tramo final con una renta de dos goles (24-26) que enjugó en acciones individuales el capitán ademarista Rodrigo Pérez en su despedida de la afición local. El choque de rivalidad autonómica caminaba hacia un final a cara o cruz y ya dentro del último minuto Pisonero preparó una jugada la para igualada y, tras hacer lo propio Luis Puertas, Miñambres incurrió en una falta en ataque que aprovechó a la contra el Atlético Valladolid para llevarse el triunfo 27-28.

En apenas unos segundos se pasaba de la opción de llevarse la victoria al sabor amargo de la derrota. Seis segundos que decantaron la balanza para los visitantes en un partido con alternativas, irregular con rachas para cada contendiente y que despedía al Ademar de la Liga como local con la sensación de haber podido hacer más. Fue también el adiós al club de jugadores como Saeid, Sergio Sánchez, Rodrigo Pérez Arce, Darío Sanz, Adrián Fernández y Samu Saiz.