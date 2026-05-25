La SD Ponferradina, en modo play off

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva dio a conocer el procedimiento para la adquisición de entradas de cara al choque de este sábado entre el conjunto blanquiazul y el Atlético Madrileño. Las localidades se pueden comprar a partir de este martes en las oficinas de El Toralín en horario de 08.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Las oficinas también abrirán el sábado 30 de 11.00 a 13.30 y desde las 19.00 horas.

La reserva de entradas para los socios se mantiene hasta el jueves 28. Las entradas de socios que no se hayan retirado en esa fecha quedarán liberadas para su venta a no socios desde el viernes 29 de mayo. El club pide a los socios que no vayan a ir, que liberen las entradas.

Las localidades para socios costarán 5, 10 y 15 euros en Fondos, Preferencia y Tribuna respectivamente. Los Protectores no pagan y podrán acceder al partido con su carnet, no teniendo necesidad de retirar previamente una entrada.

Para facilitar el proceso de venta, se solicita a los socios que acudan con su carnet a retirar la entrada.

Al margen de las entradas para abonados, hoy saldrán a la venta 200 entradas para no socios. Éstas se distribuirán en la tienda oficial de El Toralín.

Los precios de las entradas para no socios son 25, 30 y 35 euros.

JUSTICIA DEPORTIVA

El Numancia no acepta una compensación económica tras haberle dado el TAD la razón en una reclamación de alineación indebida del Fabril. Sin embargo, la decisión llega demasiado tarde, pero pone en jaque el play off de ascenso a 1ª RFEF. El conjunto soriano hubiese quedado 3º en vez de 5º con esos 3 puntos y ahora solicita la repetición del play off o el ascenso de categoría.

Por su parte, el Pontevedra presentó un escrito por considerar que debe ser admitido en el play off de ascenso a 2ª División en vez del Real Madrid Castilla. La RFEF dio un plazo a Castilla y Barakaldo CF para presentar alegaciones.