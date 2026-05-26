Ganas de play off en Ponferrada

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina quiere llenar El Toralín. Tras la buena entrada en el último partido de Liga, en el que 3/4 de los asientos estuvieron ocupados, el club espera que para este primero de los dos partidos posibles de play off en el estadio se pueda llenar la totalidad de las localidades. «Queremos llenar El Toralín!», indica el club en sus redes sociales.

Ayer martes se ponían a la venta las entradas para el choque del sábado ante el Atlético Madrileño. Por un lado, las oficinas acogían a los socios, que al no tener el partido incluido en su abono, han de pagar 5, 10 y 15 euros en Fondos, Preferencia y Tribuna respectivamente. Y por la tienda oficial del club pasaron no socios para los que se despachaban 200 entradas de forma anticipada. Éstas se agotaron. Al cierre de las oficinas el club comunicó que en el primer día de venta ya se han retirado 2.958 entradas, más de la mitad de ellas por la mañana. En este sentido, las colas en los exteriores del estadio fueron una constante desde bien temprano.

El club recuerda que tanto este miércoles como mañana los socios tienen la oportunidad de seguir adquiriendo sus localidades. A partir de entonces las plazas no retiradas se liberarán y se venderán como entradas normales.

Hay que tener en cuenta que a la cifra total habrá que sumar el número de carnet de Protector que acudan al campo el sábado. El número ronda el millar. Los poseedores de estos carnets no habrán de pasar por las oficinas ni por taquilla, pues sí tienen incluido el encuentro en el abono.

Por otra parte, la anteriormente citada tienda oficial rebaja las equipaciones de esta temporada a 39 euros.

TELEVISIÓN

La RFEF ha alcanzado un acuerdo con 11 operadores nacionales para emitir la fase de ascenso a 2ª División. Lo más relevante y novedoso es que Dazn se suma a la lista de canales en los que se podrán ver los encuentros. La RFEF lo califica como un despliegue sin precedentes.

Movistar Plus+, Dazn, MasOrange, Jazztel, Yoigo, MasMovil, Euskaltel, Telecable, R, DIGI, y FootballClub Play se encargarán de acercar a todos los hogares de España el desenlace de la temporada en 1ª Federación. Además de todas ellas, las autonómicas Esport3 y Televisión de Galicia emitirán algunos encuentros de la fase de ascenso.