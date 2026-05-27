Atletismo y solidaridad se citan en Astorga

Astorga unirá el próximo 27 de junio deporte y solidaridad. Será a través del atletismo y con una prueba que se ha consolidado ya en el calendario provincial, el Memorial Cabo Galindo Valtuille.

La prueba, en la que compartirán protagonismo militares y civiles en su desarrollo y también organización, sumará su 11ª entrega con el reto de superar los 600 participantes del pasado año, edición que precisamente llegó a recaudar para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 9.212'5 euros a través de las inscripciones y también por parte del 'dorsal 0'.

En la presentación oficial de la carrera se dieron cita en el Ayuntamiento de la capital maragata los organizadores y colaboradores de una prueba deportiva, de homenaje a la cabo María del Carmen Galindo Valtuille, fallecida a causa del cáncer y que a través de sus compañeros es recordada cada año, y también de solidaridad. Por parte del Ayuntamiento el concejal Borja González, que recalcó el carácter solidario de la carrera agradeciendo el compromiso de todos los colaboradores. También intervino el coronel del Ralca 63, Calderón, así como la presidenta de la Junta Local de la AECC, María Carracedo.

El Memorial cabo Galindo Valtuille repetirá el formato del pasado año, disputándose en horario vespertino (19.00 horas) con salida y meta desde las inmediaciones del Pabellón Felipe Miñambres. Serán 6,3 kilómetros para la prueba de atletismo (sobre un circuito de 3.150 metros al que darán dos vueltas), mientras que para los andarines la distancia a recorrer serán los 3.150 metros de una vuelta al circuito.

Las inscripciones se abrían precisamente ayer a través de la plataforma runvasport y estarán abiertas hasta el 25 de junio. Los andarines podrán tramitar su inscripción en las dependencias del Ayuntamiento de Astorga.

Las inscripciones para la carrera de atletismo son de 10 euros y para los andarines de seis. En la organización de la carrera también participarán 25 militares.