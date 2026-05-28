A la Cultural Leonesa sólo le falta la música de Benny Hill: De la Barrera no sigue como entrenador

Pese a que ya le había confirmado la continuidad Natichu Alvarado hace quince días, Rubén de la Barrera no seguirá siendo el entrenador de la Cultural después del descenso del equipo leonés a Primera Federación tras ocupar la posición de vicecolista. Los números de De la Barrera suponen su no continuidad. Aquí en León sólo falta que suene la música de Benny Hill porque Natichu Alvarado y su asesor deportivo tapado y adjunto a la dirección general, Antonio Martínez, se cargaron en su día a Llona y Ziganda para colocar de nuevo en León al entrenador De la Barrera, el mismo que subió a la Cultural y la descendió en un año por sus caprichos futbolísticos prepotentes. Y después de ocho años ha vuelto a meter a la Cultural en el pozo de la tercera división cuando le fichó Antonio Martínez como revulsivo de nada, con 9 puntos de 42 posibles en sus 14 partidos al mando del banquillo culturalista. Unas cifras escalofriantes que dan pánico. Por ello, De la Barrera deja de ser el técnico elegido para abanderar el proyecto deportivo ya denominado como el del regreso a Segunda División, cuando León y su fiel afición todavía lloran por abandonar en otro fiasco de De la Barrera el fútbol profesional.

El equipo dirigido por De la Barrera, que llegó hace poco más de dos meses para enderezar el rumbo como tercer técnico del equipo tras Llona y Ziganda, acabó por sentenciar su destino y efecto de nada, dejando la visita de este sábado a Zubieta, para medirse a la Real Sociedad B, que curiosamente le había acompañado en el retorno a Segunda División, en un mero partido intrascendente.

Los leoneses llegaban al duelo autonómico ante el Burgos con su suerte pendiendo de un hilo, porque además de tener que lograr la victoria, también tenía que verse acompañada por otros resultados de rivales directos, en este caso el Cádiz que recibía a otro equipo implicado en la permanencia, como el Leganés, al que derrotó por 3-0 para conseguir el objetivo de la salvación.

La Cultural lograba hace justamente un año celebrar en su estadio Reino de León, que hace unos días cumplía sus bodas de plata, la vuelta al fútbol profesional ocho temporadas después.

Se da la circunstancia que, de nuevo, el equipo leonés tan solo ha logrado permanecer una temporada en Segunda División y, otra coincidencia con la situación actual, que su descenso se ha sentenciado ante un equipo castellano y leonés, como le ocurriera en su anterior vuelta a la tercera categoría nacional cuando perdió en el campo de Los Pajaritos ante el CD Numancia (2-1).

Si en 2018 la Cultural Leonesa volvía a probar el sinsabor de perder la Segunda División con Rubén de la Barrera en el banquillo, ahora se ha vuelto a producir con el mismo técnico que en aquel momento, que se desvinculó del equipo, pese a tener contrato, para firmar por la Real Sociedad como ayudante de Asier Garitano. Y ahora la decisión de la entidad, que se se había encaprichado con el unico técnico en los 103 años de historia que ha descendido dos veces, además de forma consecutiva, al equipo leonés de Segunda División a la tercera categoría nacional, es que no seguirá contando con De la Barrera, porque el nuevo director deportivo culturalista, Asier Goiria, ha demostrado personalidad. Prefiere no continuar el paso a modo de marioneta que quería marcarle Antonio Martínez, que sí aceptó Manzanera con el beneplácito como coautora de todo este despropósito de Natichu Alvarado, la apoderada por orden de Aspire.