Mansilla de las Mulas es una urbe que desprende pasión por el balón por los cuatro costados

Publicado por Guillermo Mieres Creado: Actualizado:

El I Torneo Mansillés de Fútbol Base reunió los dos últimos fines de semana a cientos de niños de diferentes equipos y localidades en un ambiente marcado por la convivencia, la deportividad y la pasión por el fútbol. El campo municipal La Caldera se convirtió en el epicentro del deporte base, acogiendo las categorías benjamín, infantil y cadete.

Más allá de la competición, el torneo dejó grandes momentos de unión entre familias, jugadores y aficionados, consolidándose como una apuesta por el deporte formativo y los valores que transmite.

“Eventos como este demuestran que el deporte base tiene un enorme valor educativo y social. Ver a tantos niños disfrutar, convivir y compartir experiencias es el verdadero triunfo del torneo”, destacan desde el consistorio mansillés.