Baño de masas de la selección española

Publicado por Óscar Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La selección española llevó a cabo este domingo su primer entrenamiento de preparación para el Mundial, en el que debuta el 15 de junio ante Cabo Verde, y recibió el cariño de la afición, que abarrotó la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ver a los jugadores.

Desde las 7.15 hubo gente esperando en la puerta para poder entrar a una sesión que arrancó a las 11.00 bajo un intenso calor. La ilusión superó incluso las expectativas de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tuvo que habilitar más zonas para los aficionados, además de la grada principal.

Incluso así se quedaron aficionados sin poder entrar en una afluencia que superó las 2.000 personas para presenciar en directo el primer entrenamiento de los futbolistas de Luis de la Fuente. Los tres jugadores de la convocatoria que están en pleno proceso de recuperación de sendas lesiones musculares (Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz) saltaron al césped junto a sus compañeros para realizar el calentamiento inicial y posteriormente dirigirse al gimnasio, sin formar parte del grueso de la sesión.

Los tres, con Lamine Yamal siendo el más aclamado junto a Pedri entre todos los internacionales, se pararon a firmar autógrafos y fotografiarse con algunos de los aficionados en las gradas. Una sesión suave, de toma de contacto, para continuar una concentración que arrancó el sábado y que contó este domingo con la novedad de Pedro Porro, quien se incorporó junto al resto de sus compañeros tras ausentarse el sábado por motivos personales.

Así, a Luis de la Fuente solo le faltan de su convocatoria de 26 los que disputaron la final de la Liga de Campeones (David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabían Ruiz con el París Saint-Germain) el sábado, con victoria en los penaltis para los franceses. De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputaron la final de la Champions lo harán un día después. Además, Yeremy Pino, quien ganó la Liga Conferencia el miércoles ante el Rayo Vallecano, llegará a Las Rozas a lo largo del día de hoy.

Marc Cucurella aseguró que, además «de las típicas selecciones», para él, tanto Países Bajos como Ecuador son dos que les pueden poner las cosas muy difíciles a España en su camino a su segunda estrella. «Siempre están las típicas selecciones, pero… Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador va a hacer un buen papel, cuenta con buenos jugadores», señaló.