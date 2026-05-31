La Ponferradina necesita firmeza atrás y acertar arriba

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El partido de ida ya pasó y todos los pensamientos están enfocados en la vuelta. La sensación es que la Deportiva hizo un buen partido, pero le faltó la definición, aunque el Atlético también tuvo opciones para marcar. De cara al encuentro del Centro Deportivo de Alcalá de Henares, la Deportiva necesita hacer un partido igual de serio en defensa que en la ida, pero arriba ha de tener más punch. La SD Ponferradina necesita marcar y ganar, porque una derrota no le vale y con un empate iría a la prórroga, pero si sigue la igualada al final de la misma, el conjunto blanquiazul quedaría apeado al acabar la Liga regular peor clasificado que su rival. Y más de uno ha recordado el partido realizado en marzo ante el Real Madrid Castilla como ejemplo de lo que tiene que ser la Deportiva este próximo sábado.

De cara al choque de vuelta es duda Frimpong, que al poco de saltar al campo en el choque de ida recibió una fuerte entrada en un tobillo que obligó a su cambio. El árbitro no sacó tarjeta.

LE SIRVEN 18 RESULTADOS

El Atlético Madrileño se clasificará para la final si gana. Si empata, lo haría en caso que se mantuviese la igualada al final de una eventual prórroga. Penaltis no habrá. Si vemos los resultados del cuadro colchonero en la Liga en su estadio, al filial colchonero le servirían 18 de los 19 resultados que obtuvo. Sólo el 1-2 ante el Club Gimnàstic es el resultado que en caso de repetirlo le dejaría fuera. En cuanto a la Deportiva, 7 de los 19 resultados obtenidos fuera en Liga y también el de Copa que disputó lejos de El Toralín le valdrían para pasar a la final.

«HAY 120 MINUTOS PARA GANAR»

El entrenador de la Deportiva es consciente de que a su equipo no le vale el empate para pasar a la final y subrayó esa idea tras el choque de ida: «Nosotros no sabemos especular, no sabemos jugar ese tipo de partido. Tenemos que ganar allí, eso está claro. Y tenemos 120 minutos para hacerlo. Se tratará de hacer un partido largo porque de nada me vale ponerme 0-1 pronto y pasarme todo el partido defendiendo. Trabajaremos plan ‘a’, ‘b’ y ‘c’ para intentar anticipar todos los escenarios que se puedan dar».