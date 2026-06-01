España disfruta de su condición como una de las favoritas para el Mundial 2026

Publicado por Óscar Maya Belchi Madrid Creado: Actualizado:

España parte como una de las favoritas a hacerse con el trono futbolístico. Un rol antes del Mundial de este verano que la actual campeona de Europa no rehuye. Lejos del perfil bajo habitual en el deporte, los futbolistas son conscientes del cartel con el que viajarán a Estados Unidos y México y no esconden su intención de poner una segunda estrella en el escudo de España.

La primera, en Sudáfrica 2010, hace 16 años. Desde entonces, tres Mundiales y tres decepciones: eliminada en fase de grupos en Brasil 2014 y en octavos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022. Un Mundial de 2010 del que jugadores que ahora son clave no tienen ni recuerdos. Rodri Hernández, capitán, aseguró: «cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo y ahora queremos volver a demostrar que somos los mejores, ahora de todo el mundo. Un Mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar y vamos a ir a por ello».

Ambiente distinto al de antes de la Eurocopa de Alemania de 2024, a la que España no llegaba como favorita y acabó ganando el torneo, algo que recordó Grimaldo. «En la Eurocopa era la prensa la que no nos ponía como candidatos. Desde el primer día, sabía que estábamos preparados para ganar la Eurocopa y así fue. Y este año siento lo mismo. Tenemos muchas opciones, aunque será muy complicado. No nos molesta el ruido. Nuestro objetivo es ganar el Mundial y vamos a trabajar para ello», confirmó.

Por su parte, Eric García, quien disputó el Mundial de Qatar 2022 y vuelve para el de este 2026, ponderó a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal. «A Lamine poca cosa le tengo que decir yo. Él sabe perfectamente lo que es jugar grandes competiciones, tiene nivel de sobra y estoy seguro de que nos va a ayudar como ha hecho en el Barça. Ganemos o no el Mundial, para mí seguirá siendo el mejor. Y si lo ganamos, aún más».