Localidades para abonados rápidos de la Ponferradina

A pesar del reducido aforo, habrá una buena representación berciana en las gradas.L. DE LA maTA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina anunció ayer la venta esta mañana de un reducido número de entradas para el partido de este sábado entre el Club Atlético Madrileño y la SD Ponferradina. «Se venderán por riguroso orden de llegada a las oficinas, que abren a las 08.30 horas. Únicamente se venderán entradas a abonados de la SD Ponferradina y sólo se venderá una entrada por carnet y persona. Excepcionalmente, sólo se venderá más de una entrada por persona si los carnés que porte corresponden a familiares directos (padres e hijos)», anunció el club blanquiazul en un comunicado de prensa.

El precio de cada entrada que se venderá en El Toralín es 25 euros. Las entradas son nominales, por lo que en el momento de la compra habrá que facilitar el nombre y DNI del usuario de la entrada. También será obligatorio acudir con el carnet de abonado de la SD Ponferradina.

El Complejo Deportivo de Alcalá de Henares, ciudad deportiva del club colchonero, apenas tiene 2.700 localidades y el club berciano está intentando disponer de más entradas para su hinchada.

La pasada semana el club colchonero sacó a la venta las entradas para el partido a través de internet. Enterados, fueron bastantes los seguidores deportivistas que adquirieron localidades para asegurarse la presencia en el encuentro de vuelta. Esto se pudo hacer hasta que el Atlético bloqueó la compra.

Las peñas disponen de parte de las entradas, las que no salen hoy a la venta. Sin ir más lejos, la Federación tiene un autobús y medio lleno y no puede completar el 2º porque no dispone de más tíckets.

Si alguno de los que consigan hoy entradas quieren viajar en el desplazamiento organizado por la Federación de Peñas, mañana podrán apuntarse en el bar de El Toralín de siete a nueve y también a cualquier hora por whatsapp en el teléfono 613545436.

La Deportiva se desplazará el viernes al centro de la península y se concentrará en Alcalá de Henares. Después de descansar ayer, la plantilla vuelve hoy al trabajo. Será momento para ver si Frimpong tiene opciones de llegar al partido.