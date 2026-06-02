El ex de la Cultural Leonesa Emi Buendía se convierte en uno de los descartes de Scaloni con Argentina

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El seleccionador argentino Lionel Scaloni se decidió por Gio Lo Celso, Nico Paz y Thiago Almada antes que Emiliano Buendía en el puesto de mediocentro ofensivo con llegada o mediapunta creativo. La gran temporada del marplatense, que jugó durante la 2017-2018 en Segunda División con la Cultural Leonesa, no fue suficiente para colarse en la lista final que va a acudir al torneo de México, Canadá y Estados Unidos representando al país que antiguamente formó parte del imperio español.

Buendía, flamante vencedor de la Europa League con el Aston Villa británico de Emery, fue elegido el mejor jugador de la final contra el Friburgo germano (3-0) por su destacada actuación siendo el autor del segundo gol y el asistente a Rogers en el tercero.

Durante la temporada que jugó cedido en la Cultural por parte del Getafe fue uno de los jugadores más sobresalientes, aunque su desempeño fue insuficiente para mantener al club en la categoría de plata. A pesar de su juventud (21 años en aquel entonces), asumió parte del peso ofensivo del equipo con un buen rendimiento. Jugó 42 encuentros oficiales entre Liga y Copa del Rey, con siete goles marcados en total (seis ligueros y uno copero). Gozó de 3.275 minutos en el terreno de juego.

Su buena temporada le sirvió para no tener que volver a Getafe y fichar por el Norwich City inglés, de la segunda categoría del país insular. Sus notables actuaciones en los canaries le valieron para seguir creciendo y que el Aston Villa desembolsase 38,5 millones de euros por él en el mercado veraniego del año 2021 (esto también le sirvió a la Cultural para recibir casi 200.000 euros como club formador del jugador). La carrera del jugador, con 29 años, sigue al alza, de lo que podría volver a beneficiarse el club leonés.