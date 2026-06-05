Un examen final en la Academia

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva se juega este sábado el pase a la final del play off de ascenso a 2ª División. Visita a las 18.30 horas al Atlético Madrileño en el encuentro de vuelta con la obligación de ganar tras el 0-0 de la ida. Tiene hasta 120 minutos para hacerlo. Pero la peor clasificación liguera que su rival hace que en caso de empate tras prórroga, la Deportiva quede apeada. Así que toca arriesgar. Tendrá que variar su tendencia de visitante contra los grandes, pues sólo ganó en la cancha de uno de los 8 primeros.

Los dos técnicos esperan un partido parecido al de la semana pasada, si bien el Atlético lleva 5 triunfos seguidos en casa y solo ha perdido un choque en el Complejo Deportivo de Alcalá de Henares, el único marcador de todo el curso que no le serviría contra la Ponferradina (y 2 como local desde el 7 de septiembre del 2024). Otro dato a tener en cuenta: el Atlético ha forzado 19 expulsiones en sus rivales.

Parece que Borja Valle podrá jugar y que Frimpong no. Calderón se incorporó ayer por la noche a la concentración tras ser padre en las últimas horas y no viajar con el equipo. Y Vasco y Vlad Kysil son las bajas. Si no estuviese el capitán, Keita podría entrar en la mediapunta y Borja Valle caer al extremo izquierdo.

El Atlético trata de llegar a la final y volver a una categoría que no pisa desde la temporada 1999-2000. Fernando Torres no puede contar con Iker Luque tras su expulsión del pasado sábado (3 partidos de sanción). Koke Mota o Hueso podrían ocupar ese extremo derecho. Pero también podrían caer a esa banda el mediapunta Rayane Belaid o el delantero Rafa Llorente. También se lo pierden el lesionado Kostis y Sits, que está con su selección.

No está muy clara la cantidad de entradas que la afición berciana ha podido obtener por internet o a través de socios del club colchonero, pero no se descarta que más de 1/3 del aforo (2.700 espectadores) estuviese ocupado por la hinchada deportivista. Se espera una temperatura de 30 grados centígrados al inicio del choque.

Los precedentes no son nada favorables a la SDP. De las 9 visitas que ha realizado al cuadro colchonero, en 7 ha perdido, empatando en la última y ganando sólo en una. El empate fue el de la Liga 2018-2019, la campaña en la que acabó ascendiendo por última vez a 2ª División la escuadra berciana. Y el triunfo data de septiembre del 2000 y supuso el primer liderato en la categoría de bronce desde finales de los años 80 del pasado siglo. Fernando López, ‘Schuster’, hizo el único gol de aquel choque.