Xavier Joan Vidales manda en el Rallye de León

Momento protocolario del inicio del rallye antes de la disputa del tramo espectáculo. Igor Bulantsev en el tramo espectáculo de poco más de un kilómetro.ÁNGELOPEZ ÁNGELOPEZ

El Rallye Reino de León empezó a todo ritmo. La sexta entrega de la prueba, que como el pasado año ejerce como juez en el Nacional de Rallyes de Tierra, abría las puertas con muchos candidatos a hacerse con la porción más importante de gloria. Algunos incluso dispuestos a desbancar al ruso Aleksadr Semenov del liderato de la general tras las dos pruebas precedentes a la leonesa.

Y entre todos ellos el que se llevaba el gato al agua de manera provisional el catalán Xavier Joan Vidales junto a su copiloto Jordi Hereu (Skoda Fabia RS Rally2) marcaba el mejor tiempo en el tramo espectáculo de León. Su 1:25.500 le permitía por menos de un segundo irse a acostar liderando la prueba. Eso sí, con Francisco Dorado-Andrea Lamas (Skoda Fabia) pisándole los talones al igual que Joan Vinyes-Jordi Marcader (Citroën C3) que se dejaba un segundo justo.

ANGELOPEZ

Lo ajustado de la clasificación convierte a la jornada de este sábado como definitoria para determinar si estos puestos salen reforzados o, en su caso, ceden ante otros rivales también posicionados tras el primer día de puesta en escena como el finlandés Mikko Eskelinen o Marc Comas. Incluido el ruso Aleksandr Semenov que, a pesar de ocupar el puesto 13, está a menos de cuatro segundos.

Y ahí los dos tramos de Astorga, los dos de San Justo de la Vega-Villares y los de Lorenzana-Sariegos definirán al sucesor de Gil Membrado, ganador en 2025. Eso sí, a Vidales nadie le va a quitar el buen sabor de boca que le dejaba iniciar como el mejor de todos los participantes en rallye leonés. Una prueba de talla internacional que este curso parece abrirse a más candidatos a la mayor porción de gloria.

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ