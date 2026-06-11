El Valladolid confirma la llegada de Sergio Sánchez, que deja el Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Lo que era un secreto a voces y anunció el Diario de León a comienzos del mes de marzo ya tiene tintes de oficialidad: Sergio Sánchez firma por el Valladolid.

Todo ello debido a que el extremo ha tratado de compatibilizar sus estudios de Medicina en la ciudad castellana con su faceta como jugador en el Ademar, pero se ha demostrado logísticamente muy complicado.

Sergio Sánchez es el penúltimo de los grandes jugadores criados en la cantera marista y durante esta temporada recién finalizada se ha alternado en el extremo izquierdo con Darío Sanz, que también abandona el club, pero destino a Stuttgart en unas circunstancias totalmente diferentes.

El entrenador del Valladolid, David Pisonero, ha descrito a Sergio. "Es físicamente potente, grande, muy distinto a un extremo convencional. Es alto, con mucha envergadura y capaz de desenvolverse con facilidad en distintos puestos defensivos, tanto en el exterior como en el segundo y esperamos que afronte nuestro avanzado para poder seguir disfrutando de un 5:1 a la altura de lo que hemos visto estos últimos años"