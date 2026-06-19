El CDF Peña hace 60 años de historia, en fotos

Muchos han sido los protagonistas que han pasado por el CDF Peña y todos han aportado su granito de arena.ARCHIVO DIARIO DE LEÓN / Bruno Moreno

El Club Deportivo Fútbol Peña fue creado por la Peña Madridista-Culturalista en el año 1966, sobre la base de un equipo en categoría juvenil, por José Álvarez y Laudelino Crespo. Este sábado 20 de junio cumple el 60 aniversario de su fundación, con Manuel Díaz Álvarez como presidente de esta histórica y laureada entidad deportiva. En la temporada 2014/2015, el Juvenil A del CDF Peña consigue el ascenso a División de Honor Juvenil, militando durante las siguientes 3 temporadas en el Grupo 5 de la máxima categoría del fútbol nacional junto a equipos de la talla del Real Madrid y Atlético de Madrid. El presidente D. Manuel Díaz Álvarez, el entrenador Adrián Benavides y los jugadores Álex González, Álex Álvarez, Alam, Marcos, Diego Franco, Celada, Rey, Zanetti, Riesco, Edu, Pablo, Javi Rodríguez, Javi Álvarez, Luis, Rabanal, Christian Fernández Bueno, Ángel Fraguas, Raúl Vallejo y Manu serán recordados de por vida por su gesta y pasarán para siempre a la historia del Club al situar al CDF Peña en la élite del fútbol juvenil español. En la primera de las tres campañas que militó en División de Honor, el CDF Peña marcó el hito de frenar por primera vez en la historia peñista al todopoderoso Real Madrid (1-1) con el Área Deportiva de Puente Castro lleno hasta la bandera y recordado para la historia del Club con un titular en el Diario de León que quedará grabado con letras de oro tras el golazo de Christian: "Cristianazo de la Peña al Real Madrid ".