SD Ponferradina: Toda la temporada, a 90 ó 120 minutos

La plantilla de la Deportiva emprendió ayer el último viaje de la temporada para afrontar el partido decisivo de la misma.aNA F. BARREDO

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No va más. La Deportiva afronta hoy el último partido de la temporada y el que va a decidir si en la campaña 2026-2027 militará por 11ª vez en 2ª División o por 4ª seguida en 1ª Federación. Se mide desde las 18.30 horas en Balaídos a un filial al que tiene que ganar como en semifinales. Entonces fue el del Atlético, al que ganó 0-1 tras igualar sin goles en El Toralín, y ahora es el del RC Celta, con el que también empató sin goles en el partido de ida y al que igualmente necesita vencer a domicilio en el de vuelta para repetir los éxitos logrados ante Alicante CF (2006), Santa Andreu (2010), Tenerife (2012) y Hércules CF (2019).

El partido se podrá seguir en los canales de televisión Movistar +, Dazn, Orange, Jazztel, Yoigo, MasMovil, Televisión de Galicia, Euskaltel, Telecable, R, DIGI y FootballClub Play. El minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es) en internet; y EsRadio Bierzo, Onda Bierzo, y Radio Bierzo a través de la radio, son las otras opciones. En Ponferrada también se podrá ver en la pantalla gigante instalada en La Rosaleda.

Con Frimpong recuperado, la duda va a ser hasta última hora Koke, que el pasado sábado se retiró lesionado con una distensión en una rodilla. El técnico lo ha incluido en la convocatoria tras completar ayer la sesión de trabajo. Si no pudiese jugar, Jorrín sería su recambio. Y no parece que Nafti vaya a introducir más cambios.

La Ponferradina es el único equipo que no ha encajado goles en el play off, lleva 5 encuentros sin recibir un tanto y 4 victorias y 2 igualadas en el último mes y medio. En en los campos de filiales ganó a Real Madrid y Atlético, empató ante Atlético Osasuna y perdió frente a Athletic Club y RC Celta en Liga.

En el filial celtista acaso Gavián podría ser la novedad en el once en lugar de Miller en el carril derecho. No se esperan muchas más variaciones. El equipo de Fredi Álvarez tiene la posibilidad de ascender por 1ª vez a 2ª División.

Guadalajara, Pontevedra, Barakaldo CF, Atlético Osasuna Promesas y Lugo han sido capaces de vencer esta campaña en el campo del RC Celta Fortuna. El cuadro celeste ha ganado 2 partidos, empatado 4 y perdido otros 4 en los dos últimas meses.

PRECEDENTES

La formación berciana se ha enfrentado a varios equipos a lo largo de la Historia que han ejercido como filiales del RC Celta: RC Celta B, Turista, Fortuna, Berbés, Vigués, Casablanca y Gran Peña. 6 victorias viguesas, 3 bercianas y 3 empates son los precedentes de estos dos equipos en la categoría 2ª División B primero y 1ª RFEF ahora. El último duelo fue el 2-0 de noviembre, que supuso la destitución de Fernando Estévez y llegada al banquillo blanquiazul de Nafti. La última victoria deportivista fue en la temporada 2009-2010 por 0-1 en Barreiro. Una campaña antes la Deportiva ganó también 0-1 en Balaídos al filial con un tanto de Rubén Vega.

- El filial fue 2º en la Liga y la Deportiva 4ª, por lo que si los 90 minutos y la prórroga acaban en empate, ascenderá el cuadro vigués



- El equipo berciano busca su 5º ascenso a 2ª División, mientras que el olívico procura el 1º en su historia al fútbol profesional