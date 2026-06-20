España no quiere otro día en blanco

Publicado por Javier Varela Chattanooga Creado: Actualizado:

España ha entrado en territorio desconocido: nunca había pasado tanto tiempo sin marcar en un Mundial. Son ya 289 minutos de sequía, una cifra que ha dejado de ser una anécdota estadística para convertirse en una preocupación deportiva y simbólica para el equipo de Luis de la Fuente. El empate sin goles ante Cabo Verde activó las alarmas, pero no el nerviosismo. En la concentración española el mensaje que circula es otro: bajar el ruido, corregir errores y evitar que la ansiedad condicione el siguiente partido. El domingo, otra vez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, espera Arabia Saudí (18.00, La 1/DAZN) con el doble reto de sumar la primera victoria en esta edición y poner fin a la mala racha goleadora que acompaña a La Roja.

Hay otro dato que explica por qué dentro de la selección nadie quiere convertir el debate en una cuestión estructural. La sequía es histórica; el recorrido reciente del equipo, no. Desde que Luis de la Fuente asumió el cargo en 2023, España ha construido una trayectoria sostenida de resultados y regularidad competitiva. En 42 partidos oficiales, el balance resume una etapa de estabilidad poco habitual: 32 victorias, siete empates y únicamente tres derrotas.

Cinco de 42 sin marcar Hasta ahora, el equipo solo había cerrado cinco encuentros sin encontrar el gol. Ocurrió por primera vez en la derrota ante Escocia (2-0), el primer tropiezo del seleccionador al frente de la absoluta. También en la final de la Liga de Naciones de 2023 ante Croacia, un partido sin goles que España terminó resolviendo desde el punto de penalti. Después llegaron el amistoso frente a Colombia en Londres, el empate ante Serbia en la fase de grupos de la Liga de Naciones y el reciente 0-0 contra Egipto en Cornellà, uno de los últimos ensayos antes de viajar al Mundial.