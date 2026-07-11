'24 Horas: Sin límites, sin excusas', en Astorga

El Ayuntamiento de Astorga acogió la presentación oficial de la prueba '24 Horas: Sin límites, sin excusas', un desafío de ultraciclismo organizado por el club Astorga Randonneurs que se celebrará el próximo 1 de agosto, con salida y llegada en la capital maragata.

La competición, integrada en el circuito Ultracycling Challenge Spain, reunirá a ciclistas de diferentes puntos de España con un único objetivo: recorrer el mayor número posible de kilómetros durante 24 horas. El recorrido incluirá algunos de los puertos más emblemáticos de la zona, como Foncebadón, Alto del Morredero, Llano de las Ovejas y Las Gobernadas, además de un circuito final por los alrededores de Astorga.

El concejal del Ayuntamiento de Astorga, Julián García, destacó la relevancia de que la ciudad sea escenario de una prueba de estas características, calificándola como un evento de gran prestigio dentro del calendario del ultraciclismo nacional. Asimismo, subrayó que es una suerte para Astorga acoger una competición de este nivel, tanto por la proyección deportiva como por el impacto turístico y económico que supone para la ciudad. Salva Palomo, en representación de la organización y del club Astorga Randonneurs, mostró su satisfacción por hacer realidad este proyecto y aseguró que es una suerte poder celebrar esta prueba en Astorga, una localidad que ofrece un entorno privilegiado para una competición de resistencia gracias a la dureza de sus puertos, la belleza de sus paisajes y el respaldo institucional. La prueba podrá disputarse en modalidad individual, por parejas o por relevos. Además, será la última prueba puntuable de la Ultracycling Challenge Spain, en la que se decidirán los campeones finales del circuito.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de julio. Bajo el lema 'No es una carrera. Es una experiencia que te cambiará', Astorga volverá a convertirse el 1 de agosto en el epicentro del ultraciclismo, acogiendo una cita en la que resistencia, estrategia y superación personal serán las grandes protagonistas.